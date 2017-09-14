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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13161131621316313164

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:45

Господар Вельзевула

вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь,


А хтось взагалі знає, чи від таких дій філіпінка може завагітніти, чи доведеться всиновлювати сімох наявних для відстрочкоМ
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:46

Трамп хоче, щоб Зеленський поступився територіями рф, провів вибори і, можливо, залишив посаду президента, — NBC News (https://www.nbcnews.com/politics/nation ... rcna195508)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:46

  Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.

▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента


Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........

Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка". :)

P.s. Я и так, вроде, нечасто общаюсь. Или когда что-то уж сильно выдающееся, или когда сильно хамит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 бер, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:48

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.

▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента


Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........

Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка". :)

Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:57

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
--------------------------
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.

▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента


Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........
-----------------------------

Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка". :)

Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
Так, может, это месторождения Бразилии? :)
В астероидах, говорят, тоже много золота. :)
ЛАД
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