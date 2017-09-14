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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 00:45
Господар Вельзевула
вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь,
А хтось взагалі знає, чи від таких дій філіпінка може завагітніти, чи доведеться всиновлювати сімох наявних для відстрочкоМ
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Hotab
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Додано: Пон 10 бер, 2025 00:46
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Wirująświatła
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Додано: Пон 10 бер, 2025 00:46
Wirująświatła написав:
извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.
▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента
Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........
Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка".
P.s. Я и так, вроде, нечасто общаюсь. Или когда что-то уж сильно выдающееся, или когда сильно хамит.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 10 бер, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 00:48
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.
▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента
Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........
Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка".
Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
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antey1969
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Додано: Пон 10 бер, 2025 00:57
antey1969 написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
--------------------------
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.
▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента
Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........
-----------------------------
Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка".
Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
Так, может, это месторождения Бразилии?
В астероидах, говорят, тоже много золота.
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ЛАД
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Додано: Пон 10 бер, 2025 01:01
ЛАД
Какая такая Бразилия? Все наше!
Раз СМИ сказали, значит правда.
И астероиды тоже наши. Ну это пока злой Маск до них не добрался)))
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antey1969
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