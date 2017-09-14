Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2 ............ ▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.
▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента
Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти. ..........
Что-то у меня большие сомнения. Напоминает "золото Полуботка".
P.s. Я и так, вроде, нечасто общаюсь. Или когда что-то уж сильно выдающееся, или когда сильно хамит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 бер, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2 ............ ▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.
▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента
Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти. ..........
Что-то у меня большие сомнения. Напоминает "золото Полуботка".
Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь) -------------------------- Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2 ............ ▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.
▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента
Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти. .......... -----------------------------
Что-то у меня большие сомнения. Напоминает "золото Полуботка".
Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
Так, может, это месторождения Бразилии? В астероидах, говорят, тоже много золота.
Wirująświatła написав:может рамы сами варим и то врядли там нужны легкие материалы, сомневаюсь что в Украине такое есть.
Ти навіть лінуєшся в гугл 5 слів набрати бо чєлюсть рускагаварящая - роблять люди а не інтернет трутні. А ти візьми і зроби кращі та дешевші, а то лише мелеш своїм язиком з ранку і до ночі і хейтиш тих хто паше на ЗСУ з ранку і до ночі, і це не лише до тебе відноситьсяа і до всіх цих детройтедів - ладів-який знову на фронт інших відправляє забуваючи перед тим відправити своїх зятів https://www.google.com/search?client=fi ... 67&dpr=1.5
Три роки клоун йшов у військо добровольцем і за три роки не дійшов. Бо замість цього відкрив другий бізнес і голосив, щоб інший йшов. Тепер в нього, виявляється, що хтось інший когось відправляє. Цирк.