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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1316113162131631316413165>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:46

  Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.

▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента


Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........

Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка". :)

P.s. Я и так, вроде, нечасто общаюсь. Или когда что-то уж сильно выдающееся, или когда сильно хамит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 бер, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:48

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.

▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента


Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........

Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка". :)

Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:57

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:извините что перебиваю ваш высокоинтеллектуальный диалог с будивельныком (хз зачем вы и детроитед с ним общаетесь)
--------------------------
Neue Zürcher Zeitung: Путинская кампания на Украине — это власть и идеология, но также и богатые природные ресурсы. Часть 1/2
............
▪️Из примерно 20 000 объектов 95 все еще экономически значимы. Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе — сокровищем, которое не удавалось использовать из-за ограничений в добыче, из-за чего газ приходилось импортировать.

▪️До конфликта страна зарабатывала на сырье 15 миллиардов долларов, а общая стоимость месторождений оценивалась в 11-12 триллионов долларов. Это означает, что Киев владел 5% всех мировых месторождений, и это на территории, занимающей всего 0,4 процента


Военный конфликт сильно изменил карту природных ресурсов Украины. В настоящее время Россия контролирует следующие месторождения: 63% угля, 42% руд, 50% редкоземельных металлов, 20% запасов газа и 11% нефти.
..........
-----------------------------

Что-то у меня большие сомнения.
Напоминает "золото Полуботка". :)

Все правда. Просто бурить и копать нужно очень глубоко - примерно до Бразилии)))
Так, может, это месторождения Бразилии? :)
В астероидах, говорят, тоже много золота. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 01:01

ЛАД
Какая такая Бразилия? Все наше!
Раз СМИ сказали, значит правда.
И астероиды тоже наши. Ну это пока злой Маск до них не добрался)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 08:56

  antey1969 написав:ЛАД
Какая такая Бразилия? Все наше!
Раз СМИ сказали, значит правда.
И астероиды тоже наши. Ну это пока злой Маск до них не добрался)))

космос буде наш або нічий!
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:может рамы сами варим и то врядли там нужны легкие материалы, сомневаюсь что в Украине такое есть.

Ти навіть лінуєшся в гугл 5 слів набрати бо чєлюсть рускагаварящая - роблять люди а не інтернет трутні. А ти візьми і зроби кращі та дешевші, а то лише мелеш своїм язиком з ранку і до ночі і хейтиш тих хто паше на ЗСУ з ранку і до ночі, і це не лише до тебе відноситьсяа і до всіх цих детройтедів - ладів-який знову на фронт інших відправляє забуваючи перед тим відправити своїх зятів https://www.google.com/search?client=fi ... 67&dpr=1.5
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 10:05

Три роки клоун йшов у військо добровольцем і за три роки не дійшов. Бо замість цього відкрив другий бізнес і голосив, щоб інший йшов.
Тепер в нього, виявляється, що хтось інший когось відправляє.
Цирк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 10:32

  Faceless написав:Перші українські контролери для дронів у США!

Україна виробляє мільйони дронів—більше, ніж будь-хто у світі. Але це не лише про кількість, а й про технологічну локалізацію. Сотні тисяч польотних контролерів, систем керування та зв’язку—все це створюють українські інженери.

603700—це не просто площа нашої країни, а й назва одного з провідних українських виробників дронових компонентів. І вже сьогодні їхні рішення тестуються в Північній Америці. Незабаром вони будуть доступні через дилерську мережу.

Україна—це кузня технологій для цивілізованого світу. Інновації у нашій ДНК, а експорт—ключ до економічного відновлення країни.

#УкраїнськіТехнології #Дрони #Інновації #Експорт #MadeInUkraine


байки...

Смертельний хаос. Що відбувається з оборонними закупівлями на тлі зупинки допомоги від США
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/10/7502026/
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якийсь мутний в нього статус. але такі люди, як Маск, які готові працювати безкоштовно, зазвичай за підсумками дуже дорого коштують


Макс хвора людина(наркоман ), нещодавно на Сікорського наїхав, наривається на неприємності
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 10:35

detroytred
Бо замість цього відкрив другий бізнес

Та ну не гоніть.. Як не бізнес, то хто зараз наповнить пересихаючий струмок надходжень в бюджет.
Ви ж мабуть розумієте, що сортовість виглядає так (майже по Маслоу)
Захисник (воїн ЗСУ)
Підприємець
Найманий робітник офіційно влаштований
Іждівендці (пенсіонери, безробітні).

Хліб ділили в блокадному саме по такій ієрархії. (Підприємців не було).
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