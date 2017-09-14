Та ну не гоніть.. Як не бізнес, то хто зараз наповнить пересихаючий струмок надходжень в бюджет. Ви ж мабуть розумієте, що сортовість виглядає так (майже по Маслоу) Захисник (воїн ЗСУ) Підприємець Найманий робітник офіційно влаштований Іждівендці (пенсіонери, безробітні).
Хліб ділили в блокадному саме по такій ієрархії. (Підприємців не було).
Ще раз подивіться на предмет, стосовно якого була мова. Проти бізнесу, наповнення бюджету тощо нічого не маю.
Не рефлексуйте, вириваючи якійсь предмет (в даному випадку - бізнес), з контексту.
ЛАД стосовно майбутніх переговорів в Ель-Ріаді у вівторок, очікую чергову провокацію (британці інструктують як треба вести переговори, може піде на користь).
димпломат Роман Безсмертний виклав відео -як треба (з точки зору канонів дипломатії) вести переговори, помилка в тому , що опоненти ведуть себе як гопніки(американці в тому числі), і всі международні традіції дипломатії не спрацьовують (але намагатись треба, тобто тримати себе в руках, і не вестися на провокації, як Зе), президент також їде на зустріч з американцями, але в переговорах приймати участі не планує
Не рефлексуйте, вириваючи якійсь предмет (в даному випадку - бізнес), з контексту.
Так там що не вирви (з контексту) , все якась муйня виходить. Хоч дорікати підприємцю що не воює (хоча вас годує), хоч спалювати цілі дні тут в статусі «з відстрочкою». Вона ж дається для якихось цілей, та відстрочка. Догляд там за кимось , чи неймовірна корисність для економіки (критична інфраструктура, чи наповнення бюджету шалене) . А не для того щоб жити на форумі) Коротше тригерите ви тут майже всіх, і ніяк не зрозумієте чому)) Я не продовжую, якщо що) Як каже Холява «пішов працювати».
Та ну не гоніть.. Як не бізнес, то хто зараз наповнить пересихаючий струмок надходжень в бюджет. Ви ж мабуть розумієте, що сортовість виглядає так (майже по Маслоу) Захисник (воїн ЗСУ) Підприємець Найманий робітник офіційно влаштований Іждівендці (пенсіонери, безробітні).
Хліб ділили в блокадному саме по такій ієрархії. (Підприємців не було).
про чиновника забыли) и ЗСУ надо разделять на тех кто воюет и тех кто в ресторанах сидит. в нашем менталитете надел пиксель и всё автоматически герой, вершина иерархии. Что хорошо видно из твоего поста. Если тот зсушник ближе чем за 300 км от ЗБД с 2022г ни разу не был, кого это интересует. Но почему то он не иждивенец, не знаешь почему? Делает суперполезную работу в тылу.
Знаю. Бо на війні без цих людей теж ніяк. Це тільки узколобі думають, що лише в окопі війна. А оплата його відповідна до його ризиків. Тобто низька. Набагато нижча , ніж на передніх лініях. Доречі, там є вакансії. А згідно твоєї формули «все краще розбирають відразу». Візьмеш?
Памʼятаєш я успіху казав ще в перший рік: тебе зараз забери з третьої лінії з 100+ кгрн, на полігон під Рівне сержантом на 20 кгрн, і ти завиєш. Він завив ще раніше зі значно більшою оплатою. Ти не був в цих невдячних штанах за копійки, але заздриш. Спробував би, може б не ніс дурь тут
тех кто в ресторанах сидит
Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати?? З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 бер, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Доречі, там є вакансії. А згідно твоєї формули «все краще розбирають відразу». Візьмеш?
Памʼятаєш я успіху казав ще в перший рік: тебе зараз забери з третьої лінії з 100+ кгрн, на полігон під Рівне сержантом на 20 кгрн, і ти завиєш.
еще есть вакансия стоматологов и кардиохирургов, возмёшься? за то что умею возьмусь. А не умею нифига
Hotab написав:Знаю. Бо на війні без цих людей теж ніяк. Це тільки узколобі думають, що лише в окопі війна.
на безработного государство не тратит ничего, а млн тыловых силовиков и чиновников кормит, вместо того чтобы направить эти средства на контрактников с нормальными условиями. Но низя, там все повязано, кумовья, друзья, однополчане. Случайных людей в жирном тылу на бюджетной сиське нет! их давно уже отправили куда нужна. Поэтому такая тупая ситуация, где то некомплект, а в другом месте силовики и чиновники неплохо себя чувствуют. Покупают недешевые авто, сидят по ресторанам.
«2-3 тижні». Доведено Успіхом. І ти вмієш не гірше нього. І ти тиловий, все як ти заздриш.
вместо того чтобы направить эти средства на контрактников с нормальными условиями.
Тобі ніяк не дійде,що в армії треба і ті, і ті. В Україні кажуть десь 700 млн росіян. І це не всі вони в окопі, зрозуміло. А у них лише армія 1.8 млн. А ще є рос гвардії, та інші ФСБ з прикордонниками, які всі працюють на цю війну. Разом чи не 3+ млн силового блоку . але в окопах кілька сот тисяч. Чому так? Бо так і має бути. У тебе на комбінаті який був штат, а скільки швеїв? Як розподілялись гроші на з/п швеїв , і на топів? Ці прості речі тобі розказували бне раз, ти не здатний усвідомлювати. Але любиш говорити проте, в чому не розумієш.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 бер, 2025 11:20, всього редагувалось 2 разів.