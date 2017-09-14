Не рефлексуйте, вириваючи якійсь предмет (в даному випадку - бізнес), з контексту.
Так там що не вирви (з контексту) , все якась муйня виходить. Хоч дорікати підприємцю що не воює (хоча вас годує), хоч спалювати цілі дні тут в статусі «з відстрочкою». Вона ж дається для якихось цілей, та відстрочка. Догляд там за кимось , чи неймовірна корисність для економіки (критична інфраструктура, чи наповнення бюджету шалене) . А не для того щоб жити на форумі) Коротше тригерите ви тут майже всіх, і ніяк не зрозумієте чому)) Я не продовжую, якщо що) Як каже Холява «пішов працювати».
Да залишив вже я вас з вашою муйнею. Це ж вас тригерить, мене згадуєте, рефлексите. Вигадуєте, підмінюєте і т.д.... на цьому у вас, а-ля воуків, будується "обмін думками" замість нормальних цікавих обговорень питань форуму. Майданчика саме для цього.
Навіщо мені якихось окремих представників гілки розуміти-то?! Тим паче тих, хто бере на себе заявляти від імені "майже всіх". Я навіть вам і Ко пояснювати не буду, що це за комедія.
холява Це все жирні тилові криси, вони куми чиїсь, туди не потрапити. А реальність інша: воно накі нікому не потрібно Тилових посад тисячі вакантних. Але ж біда , за ті гроші що хочеться, треба ризикувати. В теплі /добрі (яким Віталя заздрить) - не платять нормально (то хрін короткий, то сорочка довга)
Hotab написав:холява Це все жирні тилові криси, вони куми чиїсь, туди не потрапити. А реальність інша: воно накі нікому не потрібно
в реальности государству до 2022 были не нужны эти люди (например безработные с 2мя высшими образованиями). А теперь вдруг понадобились. Но не по специальности, а в качестве пушечного мяса в окоп. Найди в себе смелось хотя бы самому себе не врать. Государство 30 лет убивало патриотизм, уважение к себе и друг к другу. Человек человеку волк - вся суть последних десятилетий. Поэтому на падаль пришёл стервятник.
государству до 2022 были не нужны эти люди (например безработные с 2мя высшими образованиями)
Ти ж читаєш гілку «еміграція» , в США теж так. Повно людей з дипломами легко опиняються на вулиці, всюди треба вигризати гарну роботу, а не просто по факту «ось є я , такий гарний, а мама казала що взагалі найкращий». Але ж громадяни США все одно б себе захищали . І захищали, коли звали. Тобі самому треба собі зізнатись, що проблема не в державі, а в собі самому: не розвинуто «треба», розвинуто лише «хочу».
jump написав:Для Європи було б безпечніше, коли б війна в Україні тривала ще п’ять років
зграя підстаркуватих циніків....
вот и подтвердилась моя гипотеза что европа хочет продолжения войны, но без побед для какой либо стороны.
я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?
Во-первых, на войну нужно очень много денег. Эти деньги куда-то идут. Кому-то. Во-вторых, чужими руками почему бы и не повоевать? В-третьих, чем меньше народу останется в Украине, тем меньше депутатов от неё будет в Европарламенте и тем меньше дотаций ей надо будет выделять.