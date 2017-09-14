Додано: Пон 10 бер, 2025 11:53

Hotab написав: Тобі самому треба собі зізнатись, що проблема не в державі, а в собі самому: не розвинуто «треба», розвинуто лише «хочу». Тобі самому треба собі зізнатись, що проблема не в державі, а в собі самому: не розвинуто «треба», розвинуто лише «хочу».

я ждал именно эту фразу, увы ты предсказуем. конечно проблема во мне и во всех тех млн ухылянтах, которые гады не заценили как государство их любило. Всё просто, кому было хорошо жить пусть идут и воюют. Много пойдёт? Причину-следствие тяжело узреть?Если любой мой бывший работодатель обратится ко мне за помощью, я ему не откажу, потому что помимо денег за работу, есть еще человеческая благодарность за то, другое, третье что было хорошего связанное с той работой А к государству благодарности нет, везде где я с ним пересекался надо было либо заплатить либо на ровном месте возникали проблемы. Все годы от 18 до сейчас устойчивое ощущение что смысл государства создавать людям проблемы.