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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1316313164131651316613167>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:16

  Hotab написав:Wirująświatła
А не умею нифига :D


«2-3 тижні». Доведено Успіхом. І ти вмієш не гірше нього. І ти тиловий, все як ти заздриш.

с юмором напряженка?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:20

  Hotab написав:detroytred
Не рефлексуйте, вириваючи якійсь предмет (в даному випадку - бізнес), з контексту.


Так там що не вирви (з контексту) , все якась муйня виходить.
Хоч дорікати підприємцю що не воює (хоча вас годує), хоч спалювати цілі дні тут в статусі «з відстрочкою». Вона ж дається для якихось цілей, та відстрочка. Догляд там за кимось , чи неймовірна корисність для економіки (критична інфраструктура, чи наповнення бюджету шалене) . А не для того щоб жити на форумі)
Коротше тригерите ви тут майже всіх, і ніяк не зрозумієте чому))
Я не продовжую, якщо що) Як каже Холява «пішов працювати». :P

Да залишив вже я вас з вашою муйнею. Це ж вас тригерить, мене згадуєте, рефлексите.
Вигадуєте, підмінюєте і т.д.... на цьому у вас, а-ля воуків, будується "обмін думками" замість нормальних цікавих обговорень питань форуму.
Майданчика саме для цього.

Навіщо мені якихось окремих представників гілки розуміти-то?!
Тим паче тих, хто бере на себе заявляти від імені "майже всіх".
Я навіть вам і Ко пояснювати не буду, що це за комедія.

Просто гудбай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:21

Wirująświatła


У місті Харків Національна гвардія України (НГУ) оголошує набір на посаду психолога для забезпечення психологічної підтримки військовослужбовців

https://www.work.ua/jobs/5005512/

а як загуглити там ще ...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:26

  холява написав:Wirująświatła


У місті Харків Національна гвардія України (НГУ) оголошує набір на посаду психолога для забезпечення психологічної підтримки військовослужбовців

https://www.work.ua/jobs/5005512/

а як загуглити там ще ...

для тебя все психологи одинаковы, лор врач сможет делать операции на сердце? а психолог всё может.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:26

холява
Це все жирні тилові криси, вони куми чиїсь, туди не потрапити.
А реальність інша: воно накі нікому не потрібно
Тилових посад тисячі вакантних.
Але ж біда , за ті гроші що хочеться, треба ризикувати. В теплі /добрі (яким Віталя заздрить) - не платять нормально (то хрін короткий, то сорочка довга)
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:30

  Hotab написав:холява
Це все жирні тилові криси, вони куми чиїсь, туди не потрапити.
А реальність інша: воно накі нікому не потрібно

в реальности государству до 2022 были не нужны эти люди (например безработные с 2мя высшими образованиями). А теперь вдруг понадобились. Но не по специальности, а в качестве пушечного мяса в окоп. Найди в себе смелось хотя бы самому себе не врать. Государство 30 лет убивало патриотизм, уважение к себе и друг к другу. Человек человеку волк - вся суть последних десятилетий. Поэтому на падаль пришёл стервятник.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:40

Wirująświatła

государству до 2022 были не нужны эти люди (например безработные с 2мя высшими образованиями)


Ти ж читаєш гілку «еміграція» , в США теж так. Повно людей з дипломами легко опиняються на вулиці, всюди треба вигризати гарну роботу, а не просто по факту «ось є я , такий гарний, а мама казала що взагалі найкращий». Але ж громадяни США все одно б себе захищали . І захищали, коли звали.
Тобі самому треба собі зізнатись, що проблема не в державі, а в собі самому: не розвинуто «треба», розвинуто лише «хочу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:41

  jump написав:"Ворог окупував Мартинівку, Малу Локню та околиці.

На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися.

Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз – це життя тих, хто виконує задачі до останнього". :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/9/7502022/

хоч би хлопців вивели... техніки скільки понищено...

Главное, что цель достигнута: корейцев под Запорожьем нет.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:48

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  jump написав:Для Європи було б безпечніше, коли б війна в Україні тривала ще п’ять років

зграя підстаркуватих циніків....

вот и подтвердилась моя гипотеза что европа хочет продолжения войны, но без побед для какой либо стороны.
я теж так думаю, тільки не розумію для чого їм війна?

Во-первых, на войну нужно очень много денег.
Эти деньги куда-то идут.
Кому-то.
Во-вторых, чужими руками почему бы и не повоевать?
В-третьих, чем меньше народу останется в Украине (не только сейчас, но и через 10-20-40 лет), тем меньше депутатов от неё будет в Европарламенте и тем меньше дотаций ей надо будет выделять.
Востаннє редагувалось anduzenko в Пон 10 бер, 2025 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:53

  Hotab написав:Тобі самому треба собі зізнатись, що проблема не в державі, а в собі самому: не розвинуто «треба», розвинуто лише «хочу».
я ждал именно эту фразу, увы ты предсказуем. конечно проблема во мне и во всех тех млн ухылянтах, которые гады не заценили как государство их любило. Всё просто, кому было хорошо жить пусть идут и воюют. Много пойдёт? Причину-следствие тяжело узреть?

Если любой мой бывший работодатель обратится ко мне за помощью, я ему не откажу, потому что помимо денег за работу, есть еще человеческая благодарность за то, другое, третье что было хорошего связанное с той работой А к государству благодарности нет, везде где я с ним пересекался надо было либо заплатить либо на ровном месте возникали проблемы. Все годы от 18 до сейчас устойчивое ощущение что смысл государства создавать людям проблемы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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