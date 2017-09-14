с юмором напряженка?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 11:16
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:20
Да залишив вже я вас з вашою муйнею. Це ж вас тригерить, мене згадуєте, рефлексите.
Вигадуєте, підмінюєте і т.д.... на цьому у вас, а-ля воуків, будується "обмін думками" замість нормальних цікавих обговорень питань форуму.
Майданчика саме для цього.
Навіщо мені якихось окремих представників гілки розуміти-то?!
Тим паче тих, хто бере на себе заявляти від імені "майже всіх".
Я навіть вам і Ко пояснювати не буду, що це за комедія.
Просто гудбай.
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:21
Wirująświatła
У місті Харків Національна гвардія України (НГУ) оголошує набір на посаду психолога для забезпечення психологічної підтримки військовослужбовців
а як загуглити там ще ...
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:26
для тебя все психологи одинаковы, лор врач сможет делать операции на сердце? а психолог всё может.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:26
холява
Це все жирні тилові криси, вони куми чиїсь, туди не потрапити.
А реальність інша: воно накі нікому не потрібно
Тилових посад тисячі вакантних.
Але ж біда , за ті гроші що хочеться, треба ризикувати. В теплі /добрі (яким Віталя заздрить) - не платять нормально (то хрін короткий, то сорочка довга)
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:30
в реальности государству до 2022 были не нужны эти люди (например безработные с 2мя высшими образованиями). А теперь вдруг понадобились. Но не по специальности, а в качестве пушечного мяса в окоп. Найди в себе смелось хотя бы самому себе не врать. Государство 30 лет убивало патриотизм, уважение к себе и друг к другу. Человек человеку волк - вся суть последних десятилетий. Поэтому на падаль пришёл стервятник.
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:40
Wirująświatła
Ти ж читаєш гілку «еміграція» , в США теж так. Повно людей з дипломами легко опиняються на вулиці, всюди треба вигризати гарну роботу, а не просто по факту «ось є я , такий гарний, а мама казала що взагалі найкращий». Але ж громадяни США все одно б себе захищали . І захищали, коли звали.
Тобі самому треба собі зізнатись, що проблема не в державі, а в собі самому: не розвинуто «треба», розвинуто лише «хочу».
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:41
Главное, что цель достигнута: корейцев под Запорожьем нет.
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:48
Во-первых, на войну нужно очень много денег.
Эти деньги куда-то идут.
Кому-то.
Во-вторых, чужими руками почему бы и не повоевать?
В-третьих, чем меньше народу останется в Украине (не только сейчас, но и через 10-20-40 лет), тем меньше депутатов от неё будет в Европарламенте и тем меньше дотаций ей надо будет выделять.
Востаннє редагувалось anduzenko в Пон 10 бер, 2025 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 бер, 2025 11:53
я ждал именно эту фразу, увы ты предсказуем. конечно проблема во мне и во всех тех млн ухылянтах, которые гады не заценили как государство их любило. Всё просто, кому было хорошо жить пусть идут и воюют. Много пойдёт? Причину-следствие тяжело узреть?
Если любой мой бывший работодатель обратится ко мне за помощью, я ему не откажу, потому что помимо денег за работу, есть еще человеческая благодарность за то, другое, третье что было хорошего связанное с той работой А к государству благодарности нет, везде где я с ним пересекался надо было либо заплатить либо на ровном месте возникали проблемы. Все годы от 18 до сейчас устойчивое ощущение что смысл государства создавать людям проблемы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 12:02, всього редагувалось 2 разів.
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