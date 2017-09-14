вместо того чтобы направить эти средства на контрактников с нормальными условиями.
У тебе на комбінаті який був штат, а скільки швеїв? Як розподілялись гроші на з/п швеїв , і на топів? Ці прості речі тобі розказували бне раз, ти не здатний усвідомлювати. Але любиш говорити проте, в чому не розумієш.
Так и в обратную сторону Ці прості речі тобі розказували бне раз -- была бы вся эта "развлекуха" сугубо добровольной -- вот ровно как на том комбинате изредка бы все эти перекосы и обсуждали. А если народ насильно загонят -- народ в ответ "загоняется": "давайте справедливую ротацию тыловиков и фронтовиков!" -- темболее, что "любой тыловик за месяц обучается" (с)
Знаю. Бо на війні без цих людей теж ніяк. Це тільки узколобі думають, що лише в окопі війна. А оплата його відповідна до його ризиків. Тобто низька. Набагато нижча , ніж на передніх лініях. Доречі, там є вакансії. А згідно твоєї формули «все краще розбирають відразу». Візьмеш?
Памʼятаєш я успіху казав ще в перший рік: тебе зараз забери з третьої лінії з 100+ кгрн, на полігон під Рівне сержантом на 20 кгрн, і ти завиєш. Він завив ще раніше зі значно більшою оплатою. Ти не був в цих невдячних штанах за копійки, але заздриш. Спробував би, може б не ніс дурь тут
тех кто в ресторанах сидит
Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати?? З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.
За з.п. 20К сидиш в теплому офісі з 9 до 18 п"ять днів в тиждень, кому цікаво під Рівне сержантом з ненормованим тижнем?
За з.п. 20К сидиш в теплому офісі з 9 до 18 п"ять днів в тиждень, кому цікаво під Рівне сержантом з ненормованим тижнем?
З 8 класами без досвіду роботи за 20 кгрн пінати в теплі 8 год/день - нема такого. Або щось знаєш, або щось вмієш. Просто так 500 дол не платять ніде. Лише Хантеру Шольц, але там ще треба відбити віддане прикордоннику
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 бер, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати?? З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.
если все такие скромнячки кто покупает колбасу па500 и помидоры па120? государство не зарабатывает деньги, которые тратит на оборону, поэтому цены растут шо дурные. Ладно если б только в ресторанах.
anduzenko написав:Во-первых, на войну нужно очень много денег. Эти деньги куда-то идут. Кому-то. Во-вторых, чужими руками почему бы и не повоевать? В-третьих, чем меньше народу останется в Украине (не только сейчас, но и через 10-20-40 лет), тем меньше депутатов от неё будет в Европарламенте и тем меньше дотаций ей надо будет выделять.
через 40 років ЄС як і Європарламенту може і не існувати
РФ знищує усі переправи в Курській області, щоб заблокувати там 10 тисяч бійців ЗСУ, — Forbes
Український гарнізон чисельністю 10 тисяч військових в Курській області опинився в критичній ситуації через постійні атаки БпЛА, які полюють на техніку Сил оборони між Курськом і містом Суджа.
Між тим росіяни намагаються перекрити будь-який шлях для відступу.
Сіверське ОТУ мала успіхи в РФ ще на початку лютого, але прибуття російського Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон" пізніше того ж місяця все змінило.
"Rubicon використовує передову тактику дронів. Що ще гірше, його вибухонебезпечні безпілотники з видом від першої особи, здається, летять прямо крізь українське радіоглушіння", — пояснив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/697 ... kuvati-zsu
Окупанти фактично перетнули кордон РФ і Сумщини і мають там стаціонарні позиції. Про це заявив аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.
За ого словами, російські війська продовжують наступ в Новенькому, яке розташоване на прикордонні Сумщини, і зараз намагаються там закріпитися.
"Тобто можна сказати, що ворог фактично перетнув кордон і має стаціонарні позиції. Попри заяви, що там просто ДРГ ходять, на жаль, це не так. Надалі противник буде зосереджувати свої сили на штурмових діях у напрямку Басівки та Локні. Взявши під контроль ці населені пункти, ворог намагатиметься перерізати трасу біля Юнаківки", — заявив Микула. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/697 ... ciji-video
Та ну не гоніть.. Як не бізнес, то хто зараз наповнить пересихаючий струмок надходжень в бюджет. Ви ж мабуть розумієте, що сортовість виглядає так (майже по Маслоу) Захисник (воїн ЗСУ) Підприємець Найманий робітник офіційно влаштований Іждівендці (пенсіонери, безробітні).
Хліб ділили в блокадному саме по такій ієрархії. (Підприємців не було).
И как-то выжили. И победили. А вы из ставите на 2-е место.
prodigy написав:ЛАД стосовно майбутніх переговорів в Ель-Ріаді у вівторок, очікую чергову провокацію (британці інструктують як треба вести переговори, може піде на користь).
димпломат Роман Безсмертний виклав відео -як треба (з точки зору канонів дипломатії) вести переговори, помилка в тому , що опоненти ведуть себе як гопніки(американці в тому числі), і всі международні традіції дипломатії не спрацьовують (але намагатись треба, тобто тримати себе в руках, і не вестися на провокації, як Зе), президент також їде на зустріч з американцями, але в переговорах приймати участі не планує .......
Думаю, там провокаций не будет - переговоры будут вестись как положено, тихо, без прямой трансляции в эфире.