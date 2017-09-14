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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13164131651316613167>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:58

  Hotab написав:Wirująświatła

вместо того чтобы направить эти средства на контрактников с нормальными условиями.

У тебе на комбінаті який був штат, а скільки швеїв?
Як розподілялись гроші на з/п швеїв , і на топів?
Ці прості речі тобі розказували бне раз, ти не здатний усвідомлювати. Але любиш говорити проте, в чому не розумієш.

Так и в обратную сторону Ці прості речі тобі розказували бне раз -- была бы вся эта "развлекуха" сугубо добровольной -- вот ровно как на том комбинате изредка бы все эти перекосы и обсуждали.
А если народ насильно загонят -- народ в ответ "загоняется": "давайте справедливую ротацию тыловиков и фронтовиков!" -- темболее, что "любой тыловик за месяц обучается" (с) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:00

  Hotab написав:Wirująświatła
Но почему то он не иждивенец, не знаешь почему?


Знаю. Бо на війні без цих людей теж ніяк. Це тільки узколобі думають, що лише в окопі війна.
А оплата його відповідна до його ризиків. Тобто низька. Набагато нижча , ніж на передніх лініях. Доречі, там є вакансії. А згідно твоєї формули «все краще розбирають відразу». Візьмеш?

Памʼятаєш я успіху казав ще в перший рік: тебе зараз забери з третьої лінії з 100+ кгрн, на полігон під Рівне сержантом на 20 кгрн, і ти завиєш. Він завив ще раніше зі значно більшою оплатою. Ти не був в цих невдячних штанах за копійки, але заздриш. Спробував би, може б не ніс дурь тут

тех кто в ресторанах сидит


Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати??
З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.

За з.п. 20К сидиш в теплому офісі з 9 до 18 п"ять днів в тиждень, кому цікаво під Рівне сержантом з ненормованим тижнем?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:04

flyman
За з.п. 20К сидиш в теплому офісі з 9 до 18 п"ять днів в тиждень, кому цікаво під Рівне сержантом з ненормованим тижнем?


З 8 класами без досвіду роботи за 20 кгрн пінати в теплі 8 год/день - нема такого. Або щось знаєш, або щось вмієш. Просто так 500 дол не платять ніде. Лише Хантеру Шольц, але там ще треба відбити віддане прикордоннику
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 бер, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:05

  Hotab написав:Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати??
З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.
если все такие скромнячки кто покупает колбасу па500 и помидоры па120? государство не зарабатывает деньги, которые тратит на оборону, поэтому цены растут шо дурные. Ладно если б только в ресторанах.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:07

  anduzenko написав:Во-первых, на войну нужно очень много денег.
Эти деньги куда-то идут.
Кому-то.
Во-вторых, чужими руками почему бы и не повоевать?
В-третьих, чем меньше народу останется в Украине (не только сейчас, но и через 10-20-40 лет), тем меньше депутатов от неё будет в Европарламенте и тем меньше дотаций ей надо будет выделять.

через 40 років ЄС як і Європарламенту може і не існувати
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:08

  холява написав:Wirująświatła


У місті Харків Національна гвардія України (НГУ) оголошує набір на посаду психолога для забезпечення психологічної підтримки військовослужбовців

https://www.work.ua/jobs/5005512/

а як загуглити там ще ...

А там предусмотрен вариант: "выслушав меня, мой психоаналитик записался к своему"? 😁

Виталий, Вы слишком скромны в оценке своих умений. Умение много писать с лёгким налетом манипуляции, могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады. Повышайте самооценку 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:34

  Сибарит написав:Виталий, Вы слишком скромны в оценке своих умений
я их никогда публично не оценивал, предоставляя это окружающим.
  Сибарит написав:могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады.
любая деятельность это отражение внутренних смыслов. Выражаясь простым языком мои мысли о свободах человека от государства ЗСУ не подходят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:43

РФ знищує усі переправи в Курській області, щоб заблокувати там 10 тисяч бійців ЗСУ, — Forbes

Український гарнізон чисельністю 10 тисяч військових в Курській області опинився в критичній ситуації через постійні атаки БпЛА, які полюють на техніку Сил оборони між Курськом і містом Суджа.

Між тим росіяни намагаються перекрити будь-який шлях для відступу.

Сіверське ОТУ мала успіхи в РФ ще на початку лютого, але прибуття російського Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон" пізніше того ж місяця все змінило.

"Rubicon використовує передову тактику дронів. Що ще гірше, його вибухонебезпечні безпілотники з видом від першої особи, здається, летять прямо крізь українське радіоглушіння", — пояснив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/697 ... kuvati-zsu

Окупанти фактично перетнули кордон РФ і Сумщини і мають там стаціонарні позиції. Про це заявив аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.

За ого словами, російські війська продовжують наступ в Новенькому, яке розташоване на прикордонні Сумщини, і зараз намагаються там закріпитися.

"Тобто можна сказати, що ворог фактично перетнув кордон і має стаціонарні позиції. Попри заяви, що там просто ДРГ ходять, на жаль, це не так. Надалі противник буде зосереджувати свої сили на штурмових діях у напрямку Басівки та Локні. Взявши під контроль ці населені пункти, ворог намагатиметься перерізати трасу біля Юнаківки", — заявив Микула.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/697 ... ciji-video
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:03

  Hotab написав:detroytred
Бо замість цього відкрив другий бізнес

Та ну не гоніть.. Як не бізнес, то хто зараз наповнить пересихаючий струмок надходжень в бюджет.
Ви ж мабуть розумієте, що сортовість виглядає так (майже по Маслоу)
Захисник (воїн ЗСУ)
Підприємець
Найманий робітник офіційно влаштований
Іждівендці (пенсіонери, безробітні).

Хліб ділили в блокадному саме по такій ієрархії. (Підприємців не було).

И как-то выжили. И победили.
А вы из ставите на 2-е место.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:08

  prodigy написав:ЛАД
стосовно майбутніх переговорів в Ель-Ріаді у вівторок, очікую чергову провокацію
(британці інструктують як треба вести переговори, може піде на користь).

димпломат Роман Безсмертний виклав відео -як треба (з точки зору канонів дипломатії) вести переговори,
помилка в тому , що опоненти ведуть себе як гопніки(американці в тому числі), і всі международні традіції дипломатії не спрацьовують (але намагатись треба, тобто тримати себе в руках, і не вестися на провокації, як Зе), президент також їде на зустріч з американцями, але в переговорах приймати участі не планує
.......
Думаю, там провокаций не будет - переговоры будут вестись как положено, тихо, без прямой трансляции в эфире.
ЛАД
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