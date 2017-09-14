Hotab написав:

Но почему то он не иждивенец, не знаешь почему?





тех кто в ресторанах сидит





Знаю. Бо на війні без цих людей теж ніяк. Це тільки узколобі думають, що лише в окопі війна.А оплата його відповідна до його ризиків. Тобто низька. Набагато нижча , ніж на передніх лініях. Доречі, там є вакансії. А згідно твоєї формули «все краще розбирають відразу». Візьмеш?Памʼятаєш я успіху казав ще в перший рік: тебе зараз забери з третьої лінії з 100+ кгрн, на полігон під Рівне сержантом на 20 кгрн, і ти завиєш. Він завив ще раніше зі значно більшою оплатою. Ти не був в цих невдячних штанах за копійки, але заздриш. Спробував би, може б не ніс дурь тутРесторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати??З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.