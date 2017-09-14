Для тех условий замените предпринимателя партфункционером.
Если хотите совсем универсально, на втором месте может оказаться организатор производства. В любом случае, без этой позиции никак.
Толпа макак с лопатами симпатична, но бесполезна.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 13:15
Для тех условий замените предпринимателя партфункционером.
Если хотите совсем универсально, на втором месте может оказаться организатор производства. В любом случае, без этой позиции никак.
Толпа макак с лопатами симпатична, но бесполезна.
Додано: Пон 10 бер, 2025 13:20
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