ЛАД написав:И как-то выжили. И победили. А вы из ставите на 2-е место.
Для тех условий замените предпринимателя партфункционером. Если хотите совсем универсально, на втором месте может оказаться организатор производства. В любом случае, без этой позиции никак.
Толпа макак с лопатами симпатична, но бесполезна.
Не спорю. Но для этого достаточно выделенного. И им не обязательно должен являться хозяин предприятия. И для тех условий заменять надо директорами предприятий. Тогдашние партфункционеры заменяли сегодняшних чиновников.
Сибарит написав:могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады.
любая деятельность это отражение внутренних смыслов. Выражаясь простым языком мои мысли о свободах человека от государства ЗСУ не подходят.
Вы полагаете, что все наши журналисты, блогеры, пресс-офицеры высказывают свои мысли?
здесь не вопрос о том чьи мысли, для упрощения, пусть все мысли будут чужими. Вопрос какие мысли, к чему призывающие? я бы призывал обе стороны идти по домам, строить дома, рожать/воспитывать детей, заниматься любимым делом, наукой, культурой, с/хозяйством и т.д. А не тратить силы и здоровье в бесполезной войне.
Wirująświatła Очень важная работа Для уставшего пилота https://t.me/kindzadza_ua/14845 Интересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской области Да, забыл - на фронте вертолёты не нужны Там лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнее Оттуда коммент пилота Чтобы вы понимали насколько это иррациональная трата бабла со стороны государства, а мы ведь платим налоги в этой стране на это:
1. Топливо – средний расход топлива вертолета типа Airbus H125 или Ми-8 (которые могут использоваться для таких операций) составляет 200–600 литров в час. Цена авиакеросина в Украине – примерно 50 гривен за литр. То есть только на топливо уйдет от 10 000 до 30 000 гривен в час.
2. Оплата экипажа – обычно это пилот и оператор оборудования (например, тепловизора). Официальная зарплата военных пилотов не раскрывается, но если взять коммерческий рынок, аренда экипажа стоит от 5000 гривен в час.
3. Техническое обслуживание – каждый час полета ведет к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание. В среднем это 10 000–15 000 гривен на каждый час работы.
4. Амортизация и износ – военные вертолеты дорогие, их ресурс ограничен. Приблизительная стоимость амортизации – ещё 10 000–20 000 гривен за час.
Итог
Минимальная стоимость часа полетов – 35 000 гривен, максимальная – 70 000 гривен (и это еще без учета боеприпасов или дополнительных расходов на координацию и связь).
Если погоня длится 2-3 часа, то пограничникам это может влететь в 100 000 – 200 000 гривен.
Так что нарушитель явно дешевле обходится, чем его ловля с вертолетом. Ну и конечно про послевоенное «деды@ваивали»
А дрони на передку нічим збивати.Ось куди донати йдуть.Керосину жере як той слон як не на крейсерській швидкості летить.Два вертолітчики,керосин,обслуговування,техніки.І в результаті піймали селюка.Оце ресурси списують та ще й нальотні години літуни собі пишуть.Після війни у школах розповідатимуть як ворога трощили.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 10 бер, 2025 13:50, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:Wirująświatła Очень важная работа Для уставшего пилота https://t.me/kindzadza_ua/14845 Интересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской области Да, забыл - на фронте вертолёты не нужны Там лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнее
а чому ви думаєте що він зараз не знаходиться в ЗСУ ,
барабашов написав:Wirująświatła Очень важная работа Для уставшего пилота https://t.me/kindzadza_ua/14845 Интересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской области Да, забыл - на фронте вертолёты не нужны Там лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнее Оттуда коммент пилота Чтобы вы понимали насколько это иррациональная трата бабла со стороны государства, а мы ведь платим налоги в этой стране на это:
1. Топливо – средний расход топлива вертолета типа Airbus H125 или Ми-8 (которые могут использоваться для таких операций) составляет 200–600 литров в час. Цена авиакеросина в Украине – примерно 50 гривен за литр. То есть только на топливо уйдет от 10 000 до 30 000 гривен в час.
2. Оплата экипажа – обычно это пилот и оператор оборудования (например, тепловизора). Официальная зарплата военных пилотов не раскрывается, но если взять коммерческий рынок, аренда экипажа стоит от 5000 гривен в час.
3. Техническое обслуживание – каждый час полета ведет к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание. В среднем это 10 000–15 000 гривен на каждый час работы.
4. Амортизация и износ – военные вертолеты дорогие, их ресурс ограничен. Приблизительная стоимость амортизации – ещё 10 000–20 000 гривен за час.
Итог
Минимальная стоимость часа полетов – 35 000 гривен, максимальная – 70 000 гривен (и это еще без учета боеприпасов или дополнительных расходов на координацию и связь).
Если погоня длится 2-3 часа, то пограничникам это может влететь в 100 000 – 200 000 гривен.
Так что нарушитель явно дешевле обходится, чем его ловля с вертолетом. Ну и конечно про послевоенное «деды@ваивали» А дрони на передку нічим збивати.Ось куди донати йдуть.Керосину жере як той слон як не на крейсерській швидкості летить.Два вертолітчики,керосин,обслуговування,техніки.І в результаті піймали селюка.Оце ресурси списують та ще й нальотні години літуни собі пишуть.Після війни у школах розповідатимуть як ворога трощили.