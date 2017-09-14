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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1316513166131671316813169>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:15

  ЛАД написав:И как-то выжили. И победили.
А вы из ставите на 2-е место.

Для тех условий замените предпринимателя партфункционером.
Если хотите совсем универсально, на втором месте может оказаться организатор производства. В любом случае, без этой позиции никак.

Толпа макак с лопатами симпатична, но бесполезна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:20

  Wirująświatła написав:........
  Сибарит написав:могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады.
любая деятельность это отражение внутренних смыслов. Выражаясь простым языком мои мысли о свободах человека от государства ЗСУ не подходят.

Вы полагаете, что все наши журналисты, блогеры, пресс-офицеры высказывают свои мысли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:25

jump

https://sprotyv.info/analitica/situaczi ... va-ne-jde/

Ситуація на Курщині складна
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:26

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И как-то выжили. И победили.
А вы из ставите на 2-е место.

Для тех условий замените предпринимателя партфункционером.
Если хотите совсем универсально, на втором месте может оказаться организатор производства. В любом случае, без этой позиции никак.

Толпа макак с лопатами симпатична, но бесполезна.

Не спорю.
Но для этого достаточно выделенного. И им не обязательно должен являться хозяин предприятия.
И для тех условий заменять надо директорами предприятий.
Тогдашние партфункционеры заменяли сегодняшних чиновников.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:37

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........
  Сибарит написав:могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады.
любая деятельность это отражение внутренних смыслов. Выражаясь простым языком мои мысли о свободах человека от государства ЗСУ не подходят.

Вы полагаете, что все наши журналисты, блогеры, пресс-офицеры высказывают свои мысли?

здесь не вопрос о том чьи мысли, для упрощения, пусть все мысли будут чужими. Вопрос какие мысли, к чему призывающие? я бы призывал обе стороны идти по домам, строить дома, рожать/воспитывать детей, заниматься любимым делом, наукой, культурой, с/хозяйством и т.д. А не тратить силы и здоровье в бесполезной войне.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:41

  Сибарит написав:Толпа макак с лопатами симпатична, но бесполезна.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:44

Wirująświatła
Очень важная работа
Для уставшего пилота
https://t.me/kindzadza_ua/14845
Интересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской области
Да, забыл - на фронте вертолёты не нужны
Там лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнее
Оттуда коммент пилота
Чтобы вы понимали насколько это иррациональная трата бабла со стороны государства, а мы ведь платим налоги в этой стране на это:

1. Топливо – средний расход топлива вертолета типа Airbus H125 или Ми-8 (которые могут использоваться для таких операций) составляет 200–600 литров в час. Цена авиакеросина в Украине – примерно 50 гривен за литр. То есть только на топливо уйдет от 10 000 до 30 000 гривен в час.


2. Оплата экипажа – обычно это пилот и оператор оборудования (например, тепловизора). Официальная зарплата военных пилотов не раскрывается, но если взять коммерческий рынок, аренда экипажа стоит от 5000 гривен в час.


3. Техническое обслуживание – каждый час полета ведет к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание. В среднем это 10 000–15 000 гривен на каждый час работы.


4. Амортизация и износ – военные вертолеты дорогие, их ресурс ограничен. Приблизительная стоимость амортизации – ещё 10 000–20 000 гривен за час.



Итог

Минимальная стоимость часа полетов – 35 000 гривен, максимальная – 70 000 гривен (и это еще без учета боеприпасов или дополнительных расходов на координацию и связь).

Если погоня длится 2-3 часа, то пограничникам это может влететь в 100 000 – 200 000 гривен.


Так что нарушитель явно дешевле обходится, чем его ловля с вертолетом.
Ну и конечно про послевоенное «деды@ваивали»

А дрони на передку нічим збивати.Ось куди донати йдуть.Керосину жере як той слон як не на крейсерській швидкості летить.Два вертолітчики,керосин,обслуговування,техніки.І в результаті піймали селюка.Оце ресурси списують та ще й нальотні години літуни собі пишуть.Після війни у школах розповідатимуть як ворога трощили.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 10 бер, 2025 13:50, всього редагувалось 2 разів.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:47

  барабашов написав:Wirująświatła
Очень важная работа
Для уставшего пилота
https://t.me/kindzadza_ua/14845
Интересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской области
Да, забыл - на фронте вертолёты не нужны
Там лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнее


а чому ви думаєте що він зараз не знаходиться в ЗСУ ,
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:51

  барабашов написав:Wirująświatła
Очень важная работа
Для уставшего пилота
https://t.me/kindzadza_ua/14845
Интересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской области
Да, забыл - на фронте вертолёты не нужны
Там лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнее
Оттуда коммент пилота
Чтобы вы понимали насколько это иррациональная трата бабла со стороны государства, а мы ведь платим налоги в этой стране на это:

1. Топливо – средний расход топлива вертолета типа Airbus H125 или Ми-8 (которые могут использоваться для таких операций) составляет 200–600 литров в час. Цена авиакеросина в Украине – примерно 50 гривен за литр. То есть только на топливо уйдет от 10 000 до 30 000 гривен в час.


2. Оплата экипажа – обычно это пилот и оператор оборудования (например, тепловизора). Официальная зарплата военных пилотов не раскрывается, но если взять коммерческий рынок, аренда экипажа стоит от 5000 гривен в час.


3. Техническое обслуживание – каждый час полета ведет к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание. В среднем это 10 000–15 000 гривен на каждый час работы.


4. Амортизация и износ – военные вертолеты дорогие, их ресурс ограничен. Приблизительная стоимость амортизации – ещё 10 000–20 000 гривен за час.



Итог

Минимальная стоимость часа полетов – 35 000 гривен, максимальная – 70 000 гривен (и это еще без учета боеприпасов или дополнительных расходов на координацию и связь).

Если погоня длится 2-3 часа, то пограничникам это может влететь в 100 000 – 200 000 гривен.

Так что нарушитель явно дешевле обходится, чем его ловля с вертолетом.
Ну и конечно про послевоенное «деды@ваивали»
А дрони на передку нічим збивати.Ось куди донати йдуть.Керосину жере як той слон як не на крейсерській швидкості летить.Два вертолітчики,керосин,обслуговування,техніки.І в результаті піймали селюка.Оце ресурси списують та ще й нальотні години літуни собі пишуть.Після війни у школах розповідатимуть як ворога трощили.

чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:52

холява
Керосин сливает???
барабашов
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