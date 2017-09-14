Додано: Пон 10 бер, 2025 13:44

Очень важная работаДля уставшего пилотаИнтересно когда ухулянтов с пулемётов с воздуха валить начнут как куланов в Кзыл-Ордынской областиДа, забыл - на фронте вертолёты не нужныТам лопаты и тушки бусифицированных смертников нужнееОттуда коммент пилотаЧтобы вы понимали насколько это иррациональная трата бабла со стороны государства, а мы ведь платим налоги в этой стране на это:1. Топливо – средний расход топлива вертолета типа Airbus H125 или Ми-8 (которые могут использоваться для таких операций) составляет 200–600 литров в час. Цена авиакеросина в Украине – примерно 50 гривен за литр. То есть только на топливо уйдет от 10 000 до 30 000 гривен в час.2. Оплата экипажа – обычно это пилот и оператор оборудования (например, тепловизора). Официальная зарплата военных пилотов не раскрывается, но если взять коммерческий рынок, аренда экипажа стоит от 5000 гривен в час.3. Техническое обслуживание – каждый час полета ведет к дополнительным затратам на ремонт и обслуживание. В среднем это 10 000–15 000 гривен на каждый час работы.4. Амортизация и износ – военные вертолеты дорогие, их ресурс ограничен. Приблизительная стоимость амортизации – ещё 10 000–20 000 гривен за час.ИтогМинимальная стоимость часа полетов – 35 000 гривен, максимальная – 70 000 гривен (и это еще без учета боеприпасов или дополнительных расходов на координацию и связь).Если погоня длится 2-3 часа, то пограничникам это может влететь в 100 000 – 200 000 гривен.Так что нарушитель явно дешевле обходится, чем его ловля с вертолетом.Ну и конечно про послевоенное «деды@ваивали»А дрони на передку нічим збивати.Ось куди донати йдуть.Керосину жере як той слон як не на крейсерській швидкості летить.Два вертолітчики,керосин,обслуговування,техніки.І в результаті піймали селюка.Оце ресурси списують та ще й нальотні години літуни собі пишуть.Після війни у школах розповідатимуть як ворога трощили.