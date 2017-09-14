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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13166131671316813169>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:56

  Василь-Рівне написав:
  Wirująświatła написав:может рамы сами варим и то врядли там нужны легкие материалы, сомневаюсь что в Украине такое есть.

Ти навіть лінуєшся в гугл 5 слів набрати бо ..... - роблять люди а не інтернет трутні. А ти візьми і зроби кращі та дешевші, а то лише мелеш своїм язиком з ранку і до ночі і хейтиш тих хто паше на ЗСУ з ранку і до ночі, і це не лише до тебе відноситьсяа і до всіх цих детройтедів - ладів-який знову на фронт інших відправляє забуваючи перед тим відправити своїх зятів https://www.google.com/search?client=fi ... 67&dpr=1.5

Васёк, всё неймётся?
Не буду уточнять, какая у вас челюсть - удалят.
Посылаете на фронт больше именно вы.
А один мой зять, в отличие от вас, уже 5 месяцев как в армии с 3-годичным контрактом. Дронщик. И готовился у этому заранее, на гражданке. И курсы закончил за свои деньги (для гражданских они платные).
А вы со своей челюстью уже много дронов сделали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:01

  ЛАД написав:(для гражданских они платные).
если не секрет цена вопроса?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:01

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........
-----------------------------
Сибарит
могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады.
-----------------------------
любая деятельность это отражение внутренних смыслов. Выражаясь простым языком мои мысли о свободах человека от государства ЗСУ не подходят.

Вы полагаете, что все наши журналисты, блогеры, пресс-офицеры высказывают свои мысли?

здесь не вопрос о том чьи мысли, для упрощения, пусть все мысли будут чужими. Вопрос какие мысли, к чему призывающие? я бы призывал обе стороны идти по домам, строить дома, рожать/воспитывать детей, заниматься любимым делом, наукой, культурой, с/хозяйством и т.д. А не тратить силы и здоровье в бесполезной войне.

Если мысли чужие, то вы можете призывать к тому, что требуется.
А "идти по домам" и т.д. надо всё же призывать ту сторону.
Если бы они не пришли к нам, не было бы необходимости нашим бойцам уходить из дома и идти на фронт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:07

  ЛАД написав:А "идти по домам" и т.д. надо всё же призывать ту сторону.
хорошо по домам буду призывать ту сторону.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:08

  барабашов написав:холява
Керосин сливает???


Це в нього треба питати .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:(для гражданских они платные).
если не секрет цена вопроса?

Сильно зависит от того, на какие дроны. Чем серьёзнее дрон, тем дороже.
Точно не помню, но, вроде, на мавики и fpv где-то 20 тыс, на более серьёзные - 40 тыс. Если интересно, могу уточнить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:11

  ЛАД написав:Если интересно, могу уточнить.
в общем порядок цен понятен, спасибо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
Тому що дрг на Сумщині (яких чомусь не бачать погранці) ловлять діди 50+ з ТРО, яких жодна частина вже не бере, які там сидять без бойового розпорядження, за голі 20к. На Сумщині стільки "цікавого", особливо з початком курської операції. Але ж перемога кується у Львові кооператорамі з 90-х та у центрах прийняття рішень. Кому вона цікава та Сумщина
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:20

все интеллектуальные способности как на ладони

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шановна спільнота цікаво провезти опитування серед усіх присутніх

відповідь 1 постом з однією цифрою = скільки відсотків від свого чистого доходу ви донатите в місяць на ЗСУ ( не важливо фондам, чи колезі який служить) податки які ви платите як фоп тов чи СП не враховуємо , цікавить власне з особистих коштів\доходів.

від мене 10%

ще раз мова не йде про абсолютні цифри тілкьи про % від вашого чистого доходу , повторюсь розмір податків\акцизів та інших обовязкових зборів мене не цікавить.

PS Щодо тих хто проїдає нажите непосильною працею , " какие прибьіли одни убьіли " (с)
яку частину від всіх ваших щомісячних витрат складають донати ?
yama
 
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