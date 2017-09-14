Wirująświatła написав:может рамы сами варим и то врядли там нужны легкие материалы, сомневаюсь что в Украине такое есть.
Ти навіть лінуєшся в гугл 5 слів набрати бо ..... - роблять люди а не інтернет трутні. А ти візьми і зроби кращі та дешевші, а то лише мелеш своїм язиком з ранку і до ночі і хейтиш тих хто паше на ЗСУ з ранку і до ночі, і це не лише до тебе відноситьсяа і до всіх цих детройтедів - ладів-який знову на фронт інших відправляє забуваючи перед тим відправити своїх зятів https://www.google.com/search?client=fi ... 67&dpr=1.5
Васёк, всё неймётся? Не буду уточнять, какая у вас челюсть - удалят. Посылаете на фронт больше именно вы. А один мой зять, в отличие от вас, уже 5 месяцев как в армии с 3-годичным контрактом. Дронщик. И готовился у этому заранее, на гражданке. И курсы закончил за свои деньги (для гражданских они платные). А вы со своей челюстью уже много дронов сделали?
Wirująświatła написав:........ ----------------------------- Сибарит могут сделать Вас блестящим пресс-офицером целой бригады. ----------------------------- любая деятельность это отражение внутренних смыслов. Выражаясь простым языком мои мысли о свободах человека от государства ЗСУ не подходят.
Вы полагаете, что все наши журналисты, блогеры, пресс-офицеры высказывают свои мысли?
здесь не вопрос о том чьи мысли, для упрощения, пусть все мысли будут чужими. Вопрос какие мысли, к чему призывающие? я бы призывал обе стороны идти по домам, строить дома, рожать/воспитывать детей, заниматься любимым делом, наукой, культурой, с/хозяйством и т.д. А не тратить силы и здоровье в бесполезной войне.
Если мысли чужие, то вы можете призывать к тому, что требуется. А "идти по домам" и т.д. надо всё же призывать ту сторону. Если бы они не пришли к нам, не было бы необходимости нашим бойцам уходить из дома и идти на фронт.
flyman написав:чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
Тому що дрг на Сумщині (яких чомусь не бачать погранці) ловлять діди 50+ з ТРО, яких жодна частина вже не бере, які там сидять без бойового розпорядження, за голі 20к. На Сумщині стільки "цікавого", особливо з початком курської операції. Але ж перемога кується у Львові кооператорамі з 90-х та у центрах прийняття рішень. Кому вона цікава та Сумщина
шановна спільнота цікаво провезти опитування серед усіх присутніх
відповідь 1 постом з однією цифрою = скільки відсотків від свого чистого доходу ви донатите в місяць на ЗСУ ( не важливо фондам, чи колезі який служить) податки які ви платите як фоп тов чи СП не враховуємо , цікавить власне з особистих коштів\доходів.
від мене 10%
ще раз мова не йде про абсолютні цифри тілкьи про % від вашого чистого доходу , повторюсь розмір податків\акцизів та інших обовязкових зборів мене не цікавить.
PS Щодо тих хто проїдає нажите непосильною працею , " какие прибьіли одни убьіли " (с) яку частину від всіх ваших щомісячних витрат складають донати ?