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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:07
ЛАД написав:
А "идти по домам" и т.д. надо всё же призывать ту сторону.
хорошо по домам буду призывать ту сторону.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:08
барабашов написав:холява
Керосин сливает???
Це в нього треба питати .
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:09
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
(для гражданских они платные).
если не секрет цена вопроса?
Сильно зависит от того, на какие дроны. Чем серьёзнее дрон, тем дороже.
Точно не помню, но, вроде, на мавики и fpv где-то 20 тыс, на более серьёзные - 40 тыс. Если интересно, могу уточнить.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:11
ЛАД написав:
Если интересно, могу уточнить.
в общем порядок цен понятен, спасибо.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:12
flyman написав:
чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
Тому що дрг на Сумщині (яких чомусь не бачать погранці) ловлять діди 50+ з ТРО, яких жодна частина вже не бере, які там сидять без бойового розпорядження, за голі 20к. На Сумщині стільки "цікавого", особливо з початком курської операції. Але ж перемога кується у Львові кооператорамі з 90-х та у центрах прийняття рішень. Кому вона цікава та Сумщина
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:20
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 бер, 2025 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:20
шановна спільнота цікаво провезти опитування серед усіх присутніх
відповідь 1 постом з однією цифрою = скільки відсотків від свого чистого доходу ви донатите в місяць на ЗСУ ( не важливо фондам, чи колезі який служить) податки які ви платите як фоп тов чи СП не враховуємо , цікавить власне з особистих коштів\доходів.
від мене 10%
ще раз мова не йде про абсолютні цифри тілкьи про % від вашого чистого доходу , повторюсь розмір податків\акцизів та інших обовязкових зборів мене не цікавить.
PS Щодо тих хто проїдає нажите непосильною працею , " какие прибьіли одни убьіли " (с)
яку частину від всіх ваших щомісячних витрат складають донати ?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:24
d44 написав: flyman написав:
чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
Тому що дрг на Сумщині (яких чомусь не бачать погранці) ловлять діди 50+ з ТРО, яких жодна частина вже не бере, які там сидять без бойового розпорядження, за голі 20к. На Сумщині стільки "цікавого", особливо з початком курської операції. Але ж перемога кується у Львові кооператорамі з 90-х та у центрах прийняття рішень. Кому вона цікава та Сумщина
хоть бы одна эта ДРГ зашла в райотдел забронированных откормышей полиции(можно даже на окраине Сум) и разобралась с полицаями как Ковпак.
А лучше как Шварц в первом Терминаторе.
Но! Свои своих не трогают
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:28
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З пенсії 5-6%.
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