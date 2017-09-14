Додано: Пон 10 бер, 2025 15:07

ЛАД написав: Верно.

Было оккупировано намного больше. Тем не менее в стамбульском договоре этот вопрос даже не затрагивали и никаких территориальных требований не было. И все эти территории не были в конституции РФ. Единственное, что было со стороны РФ - признание независимости Л/ДНР. Это почти наверняка требовали бы. Верно.Было оккупировано намного больше. Тем не менее в стамбульском договоре этот вопрос даже не затрагивали и никаких территориальных требований не было. И все эти территории не были в конституции РФ. Единственное, что было со стороны РФ - признание независимости Л/ДНР. Это почти наверняка требовали бы.

я смайли до чого ставлю? чи ви тут розумій, там не розумій - звісно окупація значно гірша за мовні та релігійні питання. але зараз я розумію, що можливостей для деокупації небагато.



по мовному питанню - людина повинна мати можливість спілкуватися українською будь-де в Україні, й у Харкові теж. а російською можна лише там, де йому це дозволяє умовний продавець. тому у Львові так, теж має спілкуватися українською. це як умовний німець та турок у Німеччині - там чомусь все відразу зрозуміло... Смайлы вы ставите как-то невразумительно, да и смайлики не те.

То, что "умовний продавець у тому ж Львові" не понимает по-русски - не смешите мои тапочки.

Когда "умовний продавець", к примеру, в Турции не понимает язык покупателя, он всё равно старается как-то понять его, а не посылает куда подальше. Спрашивать разрешение на каком языке мне говорить... Смайлы вы ставите как-то невразумительно, да и смайлики не те.То, что "умовний продавець у тому ж Львові" не понимает по-русски - не смешите мои тапочки.Когда "умовний продавець", к примеру, в Турции не понимает язык покупателя, он всё равно старается как-то понять его, а не посылает куда подальше. Спрашивать разрешение...

те що під лозунгами захисту російськомовних бомблять саме їх - це гірка іронія долі. бо причина так, взагалі знищити україномовну державу. а те, що для цього доведеться вбити десятки та сотні тисяч російськомовних - це вимушена необхідність з точки зору авторитарної держави. не шукайте логіки в диктатурах, там лише суцільна пропаганда.



тому так, не вмикайте дурника, саме це малось на увазі... й ще раз - гірка іронія долі...

Что вы имели ввиду я не знаю, читаю только то, что вы написали и написали совершенно ясно и чётко, и смех там только подчёркивает вашу мысль и воспринимается скорее как издёвка. Как будивельник раньше писал: "Получили то, что заслужили".

То что бомбят больше всего именно русскоязычные регионы, это не "гірка іронія долі", а элементарная логика войны - бомбят и обстреливают больше всего места вблизи от линии фронта, которые легче достать. Что вы имели ввиду я не знаю, читаю только то, что вы написали и написали совершенно ясно и чётко, и смех там только подчёркивает вашу мысль и. Как будивельник раньше писал: "Получили то, что заслужили".То что бомбят больше всего именно русскоязычные регионы, это не "гірка іронія долі", а элементарная логика войны - бомбят и обстреливают больше всего места вблизи от линии фронта, которые легче достать.

ми зараз що обговорюємо? що могло бути, а не могло й не бути у Стамбулі? актуальне питання, які умови будуть зараз - й вони все одно не будуть гіршими, ніж тоді. а так хоч Київщина та Харківщину звільнили. росіяне нічого б з захопленого добровільно не віддали б -що тоді, що зараз.а оце святе - тому й називають совком - що в Україні, що на Брайтоні - а розмовляти він хоче російською...ще раз - я показав робочу схему мовного питання, як воно працює в усьому світі. поки що розуміє, але далеко не факт - вже є покоління людей у Львові, яке взагалі не спілкувалося російською. тому ніхто у Львові не зобов'язаний розмовляти зросійською. а у Харкові так, зобов'язані з львівянином розмовляти українською - а от від цього чомусь ЛАДа тіпаєце ваша інтерпретація, й ваші проблеми - я цього на увазі не мав. й нагадаю вам, що руські ведуть не війну, а СВО під лозунгом захисту російськомовних. але оце їх зрозуміле бомбардирування якраз російськомовних регіонів просто підкреслює - що весь цей захист - це лише вигадка, питання - знищити Україну. й російськомовні на окупованих територіях - все одно громадяни не те що другого, а третього сорту.