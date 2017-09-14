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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1316613167131681316913170>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:(для гражданских они платные).
если не секрет цена вопроса?

Сильно зависит от того, на какие дроны. Чем серьёзнее дрон, тем дороже.
Точно не помню, но, вроде, на мавики и fpv где-то 20 тыс, на более серьёзные - 40 тыс. Если интересно, могу уточнить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:11

  ЛАД написав:Если интересно, могу уточнить.
в общем порядок цен понятен, спасибо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
Тому що дрг на Сумщині (яких чомусь не бачать погранці) ловлять діди 50+ з ТРО, яких жодна частина вже не бере, які там сидять без бойового розпорядження, за голі 20к. На Сумщині стільки "цікавого", особливо з початком курської операції. Але ж перемога кується у Львові кооператорамі з 90-х та у центрах прийняття рішень. Кому вона цікава та Сумщина
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:20

все интеллектуальные способности как на ладони

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 бер, 2025 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шановна спільнота цікаво провезти опитування серед усіх присутніх

відповідь 1 постом з однією цифрою = скільки відсотків від свого чистого доходу ви донатите в місяць на ЗСУ ( не важливо фондам, чи колезі який служить) податки які ви платите як фоп тов чи СП не враховуємо , цікавить власне з особистих коштів\доходів.

від мене 10%

ще раз мова не йде про абсолютні цифри тілкьи про % від вашого чистого доходу , повторюсь розмір податків\акцизів та інших обовязкових зборів мене не цікавить.

PS Щодо тих хто проїдає нажите непосильною працею , " какие прибьіли одни убьіли " (с)
яку частину від всіх ваших щомісячних витрат складають донати ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:24

  d44 написав:
  flyman написав:чому ухилянтів, а не ДРГ на кордоні Сумщини?
Тому що дрг на Сумщині (яких чомусь не бачать погранці) ловлять діди 50+ з ТРО, яких жодна частина вже не бере, які там сидять без бойового розпорядження, за голі 20к. На Сумщині стільки "цікавого", особливо з початком курської операції. Але ж перемога кується у Львові кооператорамі з 90-х та у центрах прийняття рішень. Кому вона цікава та Сумщина

хоть бы одна эта ДРГ зашла в райотдел забронированных откормышей полиции(можно даже на окраине Сум) и разобралась с полицаями как Ковпак.
А лучше как Шварц в первом Терминаторе.
Но! Свои своих не трогают
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yama

З пенсії 5-6%.
Зарплата 8%
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:00

За зачиненими дверима кажуть, що Трамп хоче змусити Зеленського піти у відставку з посади президента України! Яким чином? Через політичний тиск. Поки 47-річний президент перебуває на посаді, не може бути ніякої нової американської зброї для Києва.

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 5105f37540
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:03

yama
Дуже неправильна постановка питання
1. Хтось "кладе плитку", працює сам на себе, за 40 грн./міс., донатить 10% - 4000 грн.
2. Хтось ФОП, наприклад, ІІ групи, нічого не донатить, але в бюджет дає ~ десь до 4000 грн.
3. Хтось працює офіційно, нічого не донатить, але при з/ті 20 тис. грн. дає у бюджет ~ 9 тис. грн.
Виходить, що перший самий корисний і патріотичний, але це ж не так...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:07

  ЛАД написав: Верно.
Было оккупировано намного больше. Тем не менее в стамбульском договоре этот вопрос даже не затрагивали и никаких территориальных требований не было. И все эти территории не были в конституции РФ. Единственное, что было со стороны РФ - признание независимости Л/ДНР. Это почти наверняка требовали бы.

ми зараз що обговорюємо? що могло бути, а не могло й не бути у Стамбулі? актуальне питання, які умови будуть зараз - й вони все одно не будуть гіршими, ніж тоді. а так хоч Київщина та Харківщину звільнили. росіяне нічого б з захопленого добровільно не віддали б -що тоді, що зараз.
я смайли до чого ставлю? чи ви тут розумій, там не розумій - звісно окупація значно гірша за мовні та релігійні питання. але зараз я розумію, що можливостей для деокупації небагато.

по мовному питанню - людина повинна мати можливість спілкуватися українською будь-де в Україні, й у Харкові теж. а російською можна лише там, де йому це дозволяє умовний продавець. тому у Львові так, теж має спілкуватися українською. це як умовний німець та турок у Німеччині - там чомусь все відразу зрозуміло...
Смайлы вы ставите как-то невразумительно, да и смайлики не те.
То, что "умовний продавець у тому ж Львові" не понимает по-русски - не смешите мои тапочки.
Когда "умовний продавець", к примеру, в Турции не понимает язык покупателя, он всё равно старается как-то понять его, а не посылает куда подальше. Спрашивать разрешение на каком языке мне говорить...

а оце святе - тому й називають совком - що в Україні, що на Брайтоні - а розмовляти він хоче російською...

ще раз - я показав робочу схему мовного питання, як воно працює в усьому світі. поки що розуміє, але далеко не факт - вже є покоління людей у Львові, яке взагалі не спілкувалося російською ЛАД. тому ніхто у Львові не зобов'язаний розмовляти з ЛАДом російською. а у Харкові так, зобов'язані з львівянином розмовляти українською - а от від цього чомусь ЛАДа тіпає :D

те що під лозунгами захисту російськомовних бомблять саме їх - це гірка іронія долі. бо причина так, взагалі знищити україномовну державу. а те, що для цього доведеться вбити десятки та сотні тисяч російськомовних - це вимушена необхідність з точки зору авторитарної держави. не шукайте логіки в диктатурах, там лише суцільна пропаганда.

тому так, не вмикайте дурника, саме це малось на увазі... й ще раз - гірка іронія долі...

Что вы имели ввиду я не знаю, читаю только то, что вы написали и написали совершенно ясно и чётко, и смех там только подчёркивает вашу мысль и воспринимается скорее как издёвка. Как будивельник раньше писал: "Получили то, что заслужили".
То что бомбят больше всего именно русскоязычные регионы, это не "гірка іронія долі", а элементарная логика войны - бомбят и обстреливают больше всего места вблизи от линии фронта, которые легче достать.

це ваша інтерпретація, й ваші проблеми - я цього на увазі не мав. й нагадаю вам, що руські ведуть не війну, а СВО під лозунгом захисту російськомовних. але оце їх зрозуміле бомбардирування якраз російськомовних регіонів просто підкреслює - що весь цей захист - це лише вигадка, питання - знищити Україну. й російськомовні на окупованих територіях - все одно громадяни не те що другого, а третього сорту.
Shaman
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