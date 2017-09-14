Начальник військового підрозділу з Київської області неправомірно організував нарахування бойових виплат на суму понад 7 млн грн, інформує ДБР.
З лютого по жовтень 2023 року військовий оформлював виплати своїм підлеглим, які не брали участі в бойових операціях. ------ помню с ужасом(я такого не могу принять) честно говоря смотрел в начале войны когда типа мародёра алкаша какого-то или алкашку привязывали к столбу за то что украл банку консерв из разбитого магазина и устраивали аля суд линча хлестая людей чем под руку попадёт. А вот челу из новости о украденных 7 млн никто даже подсрачник не выписал.Также и многим другим настоящим мародёрам.Тому же военкому из одессы с домом за 5 млн в марбелье хотя бы щелбан дали. но нет поседит в випкамере сизо пару лет и выйдет так как заслуженный.
Hennady написав:yama Дуже неправильна постановка питання 1. Хтось "кладе плитку", працює сам на себе, за 40 грн./міс., донатить 10% - 4000 грн. 2. Хтось ФОП, наприклад, ІІ групи, нічого не донатить, але в бюджет дає ~ десь до 4000 грн. 3. Хтось працює офіційно, нічого не донатить, але при з/ті 20 тис. грн. дає у бюджет ~ 9 тис. грн. Виходить, що перший самий корисний і патріотичний, але це ж не так...
якщо ви законослухняний громадянин ви не можете уникнути оподаткування, так можна опуститися до того що " я купив в цьому році авто за 15 000 000 грн" при цьому заплатив з нього ПДВ 20% , а значить я задонатив 300 000 ? купив сметану в магазині за 50 грн значить задонатив 10 грн ПДВ . Тому мова про добровільні платежі.
всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав , або не донатить
P.S. а хто куди донатить ? поки що цікавий варіант запропоунвав Хотаб на птахів Мадяра https://magyarbirds.army/ сподобалось що там персональна карта відкрита на самого Роберта Бровді. Можливо є ще схожі прозорі варіанти ? P.P.S. таки через колишнього колегу з колишньої роботи знайшов з колишьої роботи того хто служить в тилу він дав контакт на другу лінію, то відправив сьогодні повербанки, єдине що хлопцям треба щоб вони працювали з маленькими світильниками юсб \лампочками, а мої так не вміють при малому навантаженні відключаються
Hennady написав:yama Дуже неправильна постановка питан
Она неправильна уже своим возникновением. Вдруг в обществе появляется нечто непонятное, что начинает от всех требовать немедленного раскрытия финансовой информации. Какого хрена? Кто ему чем обязан? Потом оно ещё и обижается, что большинство его проигнорировали. Странно, что не послали. Что это? Желание добавить себе значимости? Поставить себя выше других? Не понимаю.
Banderlog написав:Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?
і про старуху буває порнуха шоколадний сидіти не хоче. А юлі ризикувати не перший раз. Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції. "Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року. "Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.
konstantin kirovograd написав:Начальник військового підрозділу з Київської області неправомірно організував нарахування бойових виплат на суму понад 7 млн грн, інформує ДБР.
З лютого по жовтень 2023 року військовий оформлював виплати своїм підлеглим, які не брали участі в бойових операціях. ------ помню с ужасом(я такого не могу принять) честно говоря смотрел в начале войны когда типа мародёра алкаша какого-то или алкашку привязывали к столбу за то что украл банку консерв из разбитого магазина и устраивали аля суд линча хлестая людей чем под руку попадёт. А вот челу из новости о украденных 7 млн никто даже подсрачник не выписал.Также и многим другим настоящим мародёрам.Тому же военкому из одессы с домом за 5 млн в марбелье хотя бы щелбан дали. но нет поседит в випкамере сизо пару лет и выйдет так как заслуженный.
ну у нас и у вас в городе привязывали далеко не за то, что из РАЗБИТОГО магазина банку шпрот на закусь тело позычыло, а скорее за то, что из НЕОХРАНЯЕМОГО закрытого магазина на СИГНАЛИЗАЦИИ пару-тройку ящиков ликвидного чего то в комендантский час оно стащило. В то время как полицаи, судорожно затаившись, ждали какая зарплата в рублях их в полиции новороссии, или какого другого дерьма, их ждёт. Больше чем 5млн Борисова и 6млн Крупы интересует, что будет с тупоголовыми, что в Черкасском под дроном построение бата проводили, хоть что то тварям дадут или как всегда, смена должности и грамота семьям героев