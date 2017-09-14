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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13167131681316913170>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:14

Трамп не возобновит военную помощь Украине, пока Зеленский не покинет пост президента, — BILD

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 5105f37540
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:14

Начальник військового підрозділу з Київської області неправомірно організував нарахування бойових виплат на суму понад 7 млн грн, інформує ДБР.

З лютого по жовтень 2023 року військовий оформлював виплати своїм підлеглим, які не брали участі в бойових операціях.
------
помню с ужасом(я такого не могу принять) честно говоря смотрел в начале войны когда типа мародёра алкаша какого-то или алкашку привязывали к столбу за то что украл банку консерв из разбитого магазина и устраивали аля суд линча хлестая людей чем под руку попадёт.
А вот челу из новости о украденных 7 млн никто даже подсрачник не выписал.Также и многим другим настоящим мародёрам.Тому же военкому из одессы с домом за 5 млн в марбелье хотя бы щелбан дали.
но нет поседит в випкамере сизо пару лет и выйдет так как заслуженный.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Пон 10 бер, 2025 15:15, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:15

  Hennady написав:yama
Дуже неправильна постановка питання
1. Хтось "кладе плитку", працює сам на себе, за 40 грн./міс., донатить 10% - 4000 грн.
2. Хтось ФОП, наприклад, ІІ групи, нічого не донатить, але в бюджет дає ~ десь до 4000 грн.
3. Хтось працює офіційно, нічого не донатить, але при з/ті 20 тис. грн. дає у бюджет ~ 9 тис. грн.
Виходить, що перший самий корисний і патріотичний, але це ж не так...

якщо ви законослухняний громадянин ви не можете уникнути оподаткування,
так можна опуститися до того що " я купив в цьому році авто за 15 000 000 грн" при цьому заплатив з нього ПДВ 20% , а значить я задонатив 300 000 ?
купив сметану в магазині за 50 грн значить задонатив 10 грн ПДВ .
Тому мова про добровільні платежі.

всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав :roll: , або не донатить
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

P.S. а хто куди донатить ? поки що цікавий варіант запропоунвав Хотаб на птахів Мадяра https://magyarbirds.army/ сподобалось що там персональна карта відкрита на самого Роберта Бровді. Можливо є ще схожі прозорі варіанти ?
P.P.S. таки через колишнього колегу з колишньої роботи знайшов з колишьої роботи того хто служить в тилу він дав контакт на другу лінію, то відправив сьогодні повербанки, єдине що хлопцям треба щоб вони працювали з маленькими світильниками юсб \лампочками, а мої так не вміють при малому навантаженні відключаються :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:31

  Hennady написав:yama
Дуже неправильна постановка питан

Она неправильна уже своим возникновением.
Вдруг в обществе появляется нечто непонятное, что начинает от всех требовать немедленного раскрытия финансовой информации. Какого хрена? Кто ему чем обязан?
Потом оно ещё и обижается, что большинство его проигнорировали. Странно, что не послали.
Что это? Желание добавить себе значимости? Поставить себя выше других? Не понимаю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав , або не донатить

реверсивна психологія для чайників? школярів так підколюйте
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:51

  Xenon написав:
Трамп не возобновит военную помощь Украине, пока Зеленский не покинет пост президента, — BILD

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 5105f37540
почалось. Значить Юля вже домовилась з Трампом)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 15:54

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Трамп не возобновит военную помощь Украине, пока Зеленский не покинет пост президента, — BILD

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 5105f37540
почалось. Значить Юля вже домовилась з Трампом)

Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 16:06

  flyman написав:
  Banderlog написав:Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?

і про старуху буває порнуха :lol: шоколадний сидіти не хоче. А юлі ризикувати не перший раз.
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.
"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
"Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 16:07

  konstantin kirovograd написав:Начальник військового підрозділу з Київської області неправомірно організував нарахування бойових виплат на суму понад 7 млн грн, інформує ДБР.

З лютого по жовтень 2023 року військовий оформлював виплати своїм підлеглим, які не брали участі в бойових операціях.
------
помню с ужасом(я такого не могу принять) честно говоря смотрел в начале войны когда типа мародёра алкаша какого-то или алкашку привязывали к столбу за то что украл банку консерв из разбитого магазина и устраивали аля суд линча хлестая людей чем под руку попадёт.
А вот челу из новости о украденных 7 млн никто даже подсрачник не выписал.Также и многим другим настоящим мародёрам.Тому же военкому из одессы с домом за 5 млн в марбелье хотя бы щелбан дали.
но нет поседит в випкамере сизо пару лет и выйдет так как заслуженный.

ну у нас и у вас в городе привязывали далеко не за то, что из РАЗБИТОГО магазина банку шпрот на закусь тело позычыло, а скорее за то, что из НЕОХРАНЯЕМОГО закрытого магазина на СИГНАЛИЗАЦИИ пару-тройку ящиков ликвидного чего то в комендантский час оно стащило.
В то время как полицаи, судорожно затаившись, ждали какая зарплата в рублях их в полиции новороссии, или какого другого дерьма, их ждёт.
Больше чем 5млн Борисова и 6млн Крупы интересует, что будет с тупоголовыми, что в Черкасском под дроном построение бата проводили, хоть что то тварям дадут или как всегда, смена должности и грамота семьям героев
барабашов
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