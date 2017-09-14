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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:18
Banderlog написав:
"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
еще одна инфантилка, ярды нам шо за просто так лили? нет никакой эмпатии или сострадания, поляку/немцу и др. важнее их собственная жизнь, чем проблемы Украины. даже наш форум взять, сколько долярчик не жаловался кроме злорадства хотаба не получал ничего.
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