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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13167131681316913170

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 16:18

  Banderlog написав:"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
еще одна инфантилка, ярды нам шо за просто так лили? нет никакой эмпатии или сострадания, поляку/немцу и др. важнее их собственная жизнь, чем проблемы Украины. даже наш форум взять, сколько долярчик не жаловался кроме злорадства хотаба не получал ничего.
Wirująświatła
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  #<1 ... 13167131681316913170
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