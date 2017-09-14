Додано: Пон 10 бер, 2025 16:41

Wirująświatła написав: Hotab написав: Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати??

З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць. Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати??З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць. если все такие скромнячки кто покупает колбасу па500 и помидоры па120? если все такие скромнячки кто покупает колбасу па500 и помидоры па120?

Wirująświatła написав: государство не зарабатывает деньги, которые тратит на оборону, поэтому цены растут шо дурные. Ладно если б только в ресторанах. государство не зарабатывает деньги, которые тратит на оборону, поэтому цены растут шо дурные. Ладно если б только в ресторанах.

1 Ти в душі комуняка? Це ж вони боролись за те щоб не було багатих....2 За 2024 рік я залишив в ресторанах 10000грн +/-.При цьому розмір податків/донатів на 2 порядки більший.Я мав право це зробити?До речі - ні помідори по 150 ,ні ковбасу по 500 - я не купую.Якось не бачу потреби.3 За той самий 2024 рік , я в себе на роботі випив кави ( в мене амерікано-20грн , капучіно 30грн.. при чому якість дуже хороша) - десь на 25000 грн....Ямав право замість кави в себе на роботі - раз в квартал сходити в ресторан?4 Середня зарплата по Україні(без військових)- приблизно 18000 грнТобто якщо є три вантажника в АТБ по 10000 і один фахівець в якійсь іншій галузі - тоді цей фахівець отримає 42000.Він може купити ковбасу і помідори?Тепер про те ХТО ЗАРОБЛЯЄ гроші.1 Держава гроші НЕ ЗАРОБЛЯЄ.. від слова взагалі.Держава гроші ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ.2 Я погоджуюсь що є 1% населення України , якому Держава перерозподіляє БІЛЬШЕ ніж цей 1% заслуговує.Але крім цього є ще 25% населення України яке НЕ ПЛАТИТЬ податки, але при цьому користується послугами від Держави так само як і ті хто платить.Томучим більше неплатників які хочуть отримати -тим більше треба зібрати з платників податків..Але все має свої межі.. Тому Держава з тих хитровимаханих які заробляють і не платять збирає через інфляційний податок...Бо інфляція краде в тебе навіть тоді коли ти не платиш.Так що ріст цін -це не проблема державице проблема хитровимаханих які хочуть і рибку зїсти і попі щоб боляче не було.