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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:26
Shaman написав: ЛАД написав:
Верно.
Было оккупировано намного больше. Тем не менее в стамбульском договоре этот вопрос даже не затрагивали и никаких территориальных требований не было. И все эти территории не были в конституции РФ. Единственное, что было со стороны РФ - признание независимости Л/ДНР. Это почти наверняка требовали бы.
ми зараз що обговорюємо? що могло бути, а не могло й не бути у Стамбулі? актуальне питання, які умови будуть зараз - й вони все одно не будуть гіршими, ніж тоді. а так хоч Київщина та Харківщину звільнили. росіяне нічого б з захопленого добровільно не віддали б -що тоді, що зараз.
Это исключительно ваши домыслы.
Я говорю о том, что было записан
о в стамбульском договоре, а вы о свомх фантазиях.
....а оце святе - тому й називають совком - що в Україні, що на Брайтоні - а розмовляти він хоче російською...
ще раз - я показав робочу схему мовного питання, як воно працює в усьому світі. поки що розуміє, але далеко не факт - вже є покоління людей у Львові, яке взагалі не спілкувалося російською ЛАД
. тому ніхто у Львові не зобов'язаний розмовляти з ЛАДом
російською. а у Харкові так, зобов'язані з львівянином розмовляти українською - а от від цього чомусь ЛАДа тіпає
Тіпає вас.
Знаете, не хочется вам грубить, но уже надоели "борцы за мову".
"в усьому світі" працює сильно по-разному в разных странах. Есть достаточно много многоязычных стран. Не буду приводить навязшие в зубах примеры, вы их прекрасно знаете. Но предпочитаете рассказывать сказки для детей максимум младшей школы.
Я не "зобов'язую львівянина розмовляти російською", я вполне пойму его украинский (если это только будет украинский, а не польско-венгерский диалект украинского - это может быть сложно понять, но уж как-нибудь). Но и разрешение
у него спрашивать на то, чтобы говорить на родном для меня языке, который он прекрасно понимает, тоже не хочу.
Этот вопрос наши политики использовали в своих целях бОльшую часть времени в истории независимой Украины. И очень успешно. Многие "полезные идиоты" поддались. Сегодняшние события отчасти благодаря их "работе". Хотя на межличностном уровне без политического "подогрева" всё это решается элементарно.Hotab
недавно писал, но поиск не работает, поэтому своими словами - русскоязычный солдат в окопе гораздо больше делает для защиты Украины, чем украиноязычные шаманы с флайменами на диванах.
А потом он вернётся домой и должен будет просить у шамана "разрешение" говорить на родном языке?
........
Что вы имели ввиду я не знаю, читаю только то, что вы написали и написали совершенно ясно и чётко, и смех там только подчёркивает вашу мысль и воспринимается скорее как издёвка. Как будивельник раньше писал: "Получили то, что заслужили".
То что бомбят больше всего именно русскоязычные регионы, это не "гірка іронія долі", а элементарная логика войны - бомбят и обстреливают больше всего места вблизи от линии фронта, которые легче достать.
це ваша інтерпретація, й ваші проблеми - я цього на увазі не мав. й нагадаю вам, що руські ведуть не війну, а СВО під лозунгом захисту російськомовних. але оце їх зрозуміле бомбардирування якраз російськомовних регіонів просто підкреслює - що весь цей захист - це лише вигадка, питання - знищити Україну. й російськомовні на окупованих територіях - все одно громадяни не те що другого, а третього сорту.
Это не моя интерпретация, а ваши слова, которые вы при цитировании вырезали:
зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
Понимаете, что написали глупость, но признаться слабО?
И уже все давно забыли и об СВО, и о "захисті російськомовних". Все мало-мальски адекватные люди понимают, что идёт война и цели совершенно другие. И только вам и ещё некоторым выгодно рассказывать об этом.
Всё, продолжайте заниматься своей пропагандой. Уровень пропаганды называть в очередной раз не буду, вы уже хорошо помните. Дальше без меня. Восстанавливаю чс.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 10 бер, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:33
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?
і про старуху буває порнуха
шоколадний сидіти не хоче. А юлі ризикувати не перший раз.
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.
.......
И охота вам следить за этой мышиной вознёй?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:41
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ресторан собі зараз може регулярно дозволити лише з 100+ , тобто захисник. У тебе до них претензії, як їм бойові витрачати??
З зп 20-50 , при ціннику на ресторан 2 кгрн на двох по скромному «насидиш» ти може раз в місяць.
если все такие скромнячки кто покупает колбасу па500 и помидоры па120?
1 Ти в душі комуняка? Це ж вони боролись за те щоб не було багатих....
2 За 2024 рік я залишив в ресторанах 10000грн +/-.
При цьому розмір податків/донатів на 2 порядки більший.
Я мав право це зробити?
До речі - ні помідори по 150 ,ні ковбасу по 500 - я не купую.
Якось не бачу потреби.
3 За той самий 2024 рік , я в себе на роботі випив кави ( в мене амерікано-20грн , капучіно 30грн.. при чому якість дуже хороша) - десь на 25000 грн....
Ямав право замість кави в себе на роботі - раз в квартал сходити в ресторан?
4 Середня зарплата по Україні(без військових)- приблизно 18000 грн
Тобто якщо є три вантажника в АТБ по 10000 і один фахівець в якійсь іншій галузі - тоді цей фахівець отримає 42000.
Він може купити ковбасу і помідори?
Wirująświatła написав:
государство не зарабатывает деньги, которые тратит на оборону, поэтому цены растут шо дурные. Ладно если б только в ресторанах.
Тепер про те ХТО ЗАРОБЛЯЄ гроші.
1 Держава гроші НЕ ЗАРОБЛЯЄ.. від слова взагалі.
Держава гроші ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ.
2 Я погоджуюсь що є 1% населення України , якому Держава перерозподіляє БІЛЬШЕ ніж цей 1% заслуговує.
Але крім цього є ще 25% населення України яке НЕ ПЛАТИТЬ податки, але при цьому користується послугами від Держави так само як і ті хто платить.
Тому
чим більше неплатників які хочуть отримати -тим більше треба зібрати з платників податків..
Але все має свої межі.. Тому Держава з тих хитровимаханих які заробляють і не платять збирає через інфляційний податок...
Бо інфляція краде в тебе навіть тоді коли ти не платиш.
Так що ріст цін -це не проблема держави
це проблема хитровимаханих які хочуть і рибку зїсти і попі щоб боляче не було.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:42
ЛАД написав:
И охота вам следить за этой мышиной вознёй?
не так, и охота вам тигру (смотрим на аву) следить за этой мышиной вознёй?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:53
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?
і про старуху буває порнуха
шоколадний сидіти не хоче. А юлі ризикувати не перший раз.
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.
"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
"Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.
О! Ну, с почином!
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:56
Banderlog написав: Xenon написав:
почалось. Значить Юля вже домовилась з Трампом)
Не почалось, а закінчилось.
Вся ця 2-місячна Трампова епопея з перемир'ям закінчилась тим що "потрібно замінити Зе". Навіть не знаю сміятись чи плакати...
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:15
ЛАД
Шаман(Дронов) из заграницы пишет
Из пражского офиса «SCM”
Хозяин вывез и правильно гавкать заставил
В патриотичном ключе
Чешский он принципиально не учит
Донецкие - они и парагвайца на родном разговаривать отучат
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:21
budivelnik
10000++ грн в ресторанах потрачено за сколько заходов? И не были ли это пивные посиделки с друганами?
И как вы при таких тратах умудряетесь на ту же десятку в мес все вместе жить???
И по поводу двух порядков - то миллионы пошли с акцизов, с «двух процентов»(за рупь купил, за три продал и...) или из тумбочки доставались и Умерову перечислялись?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:27
барабашов написав:ЛАД
Шаман(Дронов) из заграницы пишет
Из пражского офиса «SCM”
Хозяин вывез и правильно гавкать заставил
В патриотичном ключе
Чешский он принципиально не учит
Донецкие - они и парагвайца на родном разговаривать отучат
"раздался голос с ... контейнера"
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:30
andrijk777 написав:
Не почалось, а закінчилось.
Вся ця 2-місячна Трампова епопея з перемир'ям закінчилась тим що "потрібно замінити Зе". Навіть не знаю сміятись чи плакати...
шукали формальну причину, ну не скаже ж Трамп
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