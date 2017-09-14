стамбульського договору не було, були якийсь примітки на серветках. тому краще пиши, про що саме ти говориш, а так звичайний флуд
Тіпає вас.....а оце святе - тому й називають совком - що в Україні, що на Брайтоні - а розмовляти він хоче російською...
ще раз - я показав робочу схему мовного питання, як воно працює в усьому світі. поки що розуміє, але далеко не факт - вже є покоління людей у Львові, яке взагалі не спілкувалося російською ЛАД. тому ніхто у Львові не зобов'язаний розмовляти з ЛАДом російською. а у Харкові так, зобов'язані з львівянином розмовляти українською - а от від цього чомусь ЛАДа тіпає
Знаете, не хочется вам грубить, но уже надоели "борцы за мову".
"в усьому світі" працює сильно по-разному в разных странах. Есть достаточно много многоязычных стран. Не буду приводить навязшие в зубах примеры, вы их прекрасно знаете. Но предпочитаете рассказывать сказки для детей максимум младшей школы.
Я не "зобов'язую львівянина розмовляти російською", я вполне пойму его украинский (если это только будет украинский, а не польско-венгерский диалект украинского - это может быть сложно понять, но уж как-нибудь). Но и разрешение у него спрашивать на то, чтобы говорить на родном для меня языке, который он прекрасно понимает, тоже не хочу.
Этот вопрос наши политики использовали в своих целях бОльшую часть времени в истории независимой Украины. И очень успешно. Многие "полезные идиоты" поддались. Сегодняшние события отчасти благодаря их "работе". Хотя на межличностном уровне без политического "подогрева" всё это решается элементарно.
Hotab недавно писал, но поиск не работает, поэтому своими словами - русскоязычный солдат в окопе гораздо больше делает для защиты Украины, чем украиноязычные шаманы с флайменами на диванах.
А потом он вернётся домой и должен будет просить у шамана "разрешение" говорить на родном языке?
не ховайся за солдатами ЗСУ. бо для країни я роблю більше, ніж ЛАД з іншими російськомовними зрадофілами, які тільки й роблять, що радіють з проблем України й намагаються применшити її досягнення. й виправдовують путіна, що мовляв все-таки "ущемляли" російськомовним.
а не треба питати дозволу - розмовляй на тій мові, в якій країні знаходишся - або мугикай, якщо не можеш вивчити. а совки всюди хочуть говорити лише по руські - бач, чого це вони мають вчити інші мови? тому якраз такі твердолобі совки й дістали, й якраз на них частина вини за цю війну.
Это не моя интерпретация, а ваши слова, которые вы при цитировании вырезали:Понимаете, что написали глупость, но признаться слабО?зараз чомусь Московія зруйнувала якраз російськомовний регіон. наступного разу, якщо знову нападе, остаточно зруйнує всіх, хто залишиться російськомовним
И уже все давно забыли и об СВО, и о "захисті російськомовних". Все мало-мальски адекватные люди понимают, что идёт война и цели совершенно другие. И только вам и ещё некоторым выгодно рассказывать об этом.
Всё, продолжайте заниматься своей пропагандой. Уровень пропаганды называть в очередной раз не буду, вы уже хорошо помните. Дальше без меня. Восстанавливаю чс.
а що я не так написав? хіба Раша не зруйнувала Донбас, який схоже вже на десятиріччя буде якимось Сомалі? й так, при наступному нападі (якщо він станеться), почне руйнувати Харків. звісно з метою захисту російськомовних...
а ну, яка мета війни? - сформулюйте. а замість щось писати, краще знову ховатися за чс. щоб не визнавати, що мета Раша - знищити Україну й українців.