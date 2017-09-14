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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:42
ЛАД написав:
И охота вам следить за этой мышиной вознёй?
не так, и охота вам тигру (смотрим на аву) следить за этой мышиной вознёй?
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Wirująświatła
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:53
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?
і про старуху буває порнуха
шоколадний сидіти не хоче. А юлі ризикувати не перший раз.
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.
"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
"Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.
О! Ну, с почином!
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:21
budivelnik
10000++ грн в ресторанах потрачено за сколько заходов? И не были ли это пивные посиделки с друганами?
И как вы при таких тратах умудряетесь на ту же десятку в мес все вместе жить???
И по поводу двух порядков - то миллионы пошли с акцизов, с «двух процентов»(за рупь купил, за три продал и...) или из тумбочки доставались и Умерову перечислялись?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:58
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
еще одна инфантилка, ярды нам шо за просто так лили? нет никакой эмпатии или сострадания, поляку/немцу и др. важнее их собственная жизнь, чем проблемы Украины. даже наш форум взять, сколько долярчик не жаловался кроме злорадства хотаба не получал ничего.
Кстати долярчик ау, ты ж говорил шоб тыловики шли под раду майданили, за ваш дембель. Теперь ты тыловик, чё сам не майданишь? отож. свои проблемы кажутся слонами, а чужие - мухами.
К сожалению много людей верят что кто-то как-то поможет им(стране) где они живу.Я всегда когда мне втирали на протяжении 30 летчто США нам поможет приводил пример Мексике.Почему они за 100 лет не помогли Мексике которая с ними граничит,там проститутка 5 долларов стоит))) А они через океан всё разрулят
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Додано: Пон 10 бер, 2025 18:25
konstantin kirovograd написав:_hunter
Последний раз Рада была в 1991 году когда Независимость при няли ,там депов работяги на заводах выбирали а потом уже просто бизнес организация стала.Плоды мы пожинаем.
Ну т.е. снова как бы не совсем Трамп виноват?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 18:42
konstantin kirovograd написав:
К сожалению много людей верят что кто-то как-то поможет им(стране) где они живу.Я всегда когда мне втирали на протяжении 30 летчто США нам поможет приводил пример Мексике.Почему они за 100 лет не помогли Мексике которая с ними граничит,там проститутка 5 долларов стоит))) А они через океан всё разрулят
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Додано: Пон 10 бер, 2025 18:47
Shaman написав:
що мета Раша - знищити Україну й українців.
путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку.
Даже тот же Медведчук тоже чистокровный украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:10
yama
всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав
, або не донатить
Тобі все вірно пояснили. Ти зараз схожий (своєю логікою) на бандита з 90-х, які на рекетні гроші будували церкви і думали що відбілились. Починати треба зі сплачених податків. Далі вже про донати. Можеш , якщо так хочеш, почати з розповідей, по якій ставці ти оподаткований, скільки ПДФО, скільки ЄСВ (тисяч гривень). Якщо зʼясується що ти пустишка в цьому питанні , то що толку що ти зі своїх 50 тис сірого доходу платиш 10% - 5 тис грн?? Добре, що хоч щось, але точно не зʼявляється право когось єлозити мордою))
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:12
freeze написав: Shaman написав:
що мета Раша - знищити Україну й українців.
путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину
, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку.
Даже тот же Медведчук тоже чистокровный
украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее.
путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать
бажано як Білорусь, тільки з населенням в два рази меньше ніж у Белорусі (бо всіх нелояльних за грати в Полярную Сову, або в землю)
чистокровних не існує, це у тварин
Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)
Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:13
шо ж ти фраєр сдал назад
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