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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 131591316013161131621316313164>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 16:42

  ЛАД написав:И охота вам следить за этой мышиной вознёй?
не так, и охота вам тигру (смотрим на аву) следить за этой мышиной вознёй?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 16:53

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Що Юля, зажгла в мініюбці Дональда?

і про старуху буває порнуха :lol: шоколадний сидіти не хоче. А юлі ризикувати не перший раз.
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала заяву голови Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля, закликавши Верховну Раду до негайної реакції.
"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
"Вважаю, що Верховна Рада зобовʼязана негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок", - додала Тимошенко.

О! Ну, с почином!
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:21

budivelnik
10000++ грн в ресторанах потрачено за сколько заходов? И не были ли это пивные посиделки с друганами?
И как вы при таких тратах умудряетесь на ту же десятку в мес все вместе жить???
И по поводу двух порядков - то миллионы пошли с акцизов, с «двух процентов»(за рупь купил, за три продал и...) или из тумбочки доставались и Умерову перечислялись?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:58

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:"Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за "знесилення" росії заради безпеки у Європі? Не думала, що про це наважаться сказати настільки офіційно і відкрито", - написала Тимошенко у Facebook, коментуючи заяву Каля про необхідність продовжувати війну в Україні до 2030 року.
еще одна инфантилка, ярды нам шо за просто так лили? нет никакой эмпатии или сострадания, поляку/немцу и др. важнее их собственная жизнь, чем проблемы Украины. даже наш форум взять, сколько долярчик не жаловался кроме злорадства хотаба не получал ничего.

Кстати долярчик ау, ты ж говорил шоб тыловики шли под раду майданили, за ваш дембель. Теперь ты тыловик, чё сам не майданишь? отож. свои проблемы кажутся слонами, а чужие - мухами.

К сожалению много людей верят что кто-то как-то поможет им(стране) где они живу.Я всегда когда мне втирали на протяжении 30 летчто США нам поможет приводил пример Мексике.Почему они за 100 лет не помогли Мексике которая с ними граничит,там проститутка 5 долларов стоит))) А они через океан всё разрулят
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:25

  konstantin kirovograd написав:_hunter
Последний раз Рада была в 1991 году когда Независимость при няли ,там депов работяги на заводах выбирали а потом уже просто бизнес организация стала.Плоды мы пожинаем.

Ну т.е. снова как бы не совсем Трамп виноват? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:42

заподснамі

  konstantin kirovograd написав:К сожалению много людей верят что кто-то как-то поможет им(стране) где они живу.Я всегда когда мне втирали на протяжении 30 летчто США нам поможет приводил пример Мексике.Почему они за 100 лет не помогли Мексике которая с ними граничит,там проститутка 5 долларов стоит))) А они через океан всё разрулят


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:47

  Shaman написав:що мета Раша - знищити Україну й українців.

путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку.
Даже тот же Медведчук тоже чистокровный украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:10

yama

всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав :roll: , або не донатить


Тобі все вірно пояснили. Ти зараз схожий (своєю логікою) на бандита з 90-х, які на рекетні гроші будували церкви і думали що відбілились. Починати треба зі сплачених податків. Далі вже про донати. Можеш , якщо так хочеш, почати з розповідей, по якій ставці ти оподаткований, скільки ПДФО, скільки ЄСВ (тисяч гривень). Якщо зʼясується що ти пустишка в цьому питанні , то що толку що ти зі своїх 50 тис сірого доходу платиш 10% - 5 тис грн?? Добре, що хоч щось, але точно не зʼявляється право когось єлозити мордою))
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:12

  freeze написав:
  Shaman написав:що мета Раша - знищити Україну й українців.

путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку.
Даже тот же Медведчук тоже чистокровный украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее.


путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать
бажано як Білорусь, тільки з населенням в два рази меньше ніж у Белорусі (бо всіх нелояльних за грати в Полярную Сову, або в землю)

чистокровних не існує, це у тварин

Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:30

  freeze написав:
  Shaman написав:що мета Раша - знищити Україну й українців.

путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать.

Увы, но нет

Никакого государства Украина Путин уже не допустит, только уничтожение
Лояльность, с его точки зрения, пропадала в 2004 году, в 2014 году и особенно,
в феврале 2022
Когда не встречали российские войска с цветами

  freeze написав:Для путина это идеологическая война, а не национальная.

Именно, что национальная.
Потому как, одна из целей войны - денацификация
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 10 бер, 2025 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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