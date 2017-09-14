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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:31
pesikot написав: freeze написав: Shaman написав:
що мета Раша - знищити Україну й українців.
путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина
, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная.
Увы, но нет
Никакого государства Украина Путин уже не допустит, только уничтожение
Лояльность, с его точки зрения, пропадала в 2004 году, в 2014 году и особенно,
в феврале 2022
Когда не встречали российские войска с цветами
і як він пойме що ти українець, а не руськоязичний квадробобєр
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:33
prodigy написав:
чистокровних не існує, це у тварин
Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
Це не етнічні українці з українським громадянством.
Люди теж тварини.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:57
Banderlog написав:
prodigy написав:
чистокровних не існує, це у тварин
Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
Це не етнічні українці з українським громадянством.
Люди теж тварини.
а ви себе до якої відносите?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:00
yama написав:
якщо ви законослухняний громадянин ви не можете уникнути оподаткування,
так можна опуститися до того що " я купив в цьому році авто за 15 000 000 грн" при цьому заплатив з нього ПДВ 20% , а значить я задонатив 300 000 ?
Податки це податки, а ПДВ з 15 млн буде на 0 в кінці більше - 3 млн. А ще мито, акциз, пенсійний. Так що 5 млн в казну піде. Як на мене політичній кар'єрі мав би бути кінець у купців таких членовозів у часи війни, але навпаки, є суттєвий ріст продаж.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:00
prodigy написав: Banderlog написав:
prodigy написав:
чистокровних не існує, це у тварин
Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
Це не етнічні українці з українським громадянством.
Люди теж тварини.
а ви себе до якої відносите?
я українець з громадянством україни і румунії
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:04
Banderlog написав: prodigy написав:
а ви себе до якої відносите?
я українець з громадянством україни і румунії
чому так мало громадянств?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:07
flyman
і як він пойме що ти українець, а не руськоязичний квадробобєр
Йому не треба «поймать». Його влаштовує і повністю безлюдна територія. Бурятики , яких тут дехто в упор не бачить з дивану, вищали не своїми голосами в Херсоні , «как тут классно!!».
Асортимент їжі, фрукти які ростуть просто на вулиці літом, приємний клімат, річка і море, в яких можна купатись. Це звичне для нас , і недосяжне для них. І таких ушльопків , які б з радістю перебрались з Новосибірсків і Ніжневвриовськів , там мільйони бажаючих. Не кажучи вже про зовсім депресивні Енгельси. А якщо їм ще дати квартири хохлів, які не повернулись в Гегічеськи з Бердянсками, то взагалі комбо. Та і «герої сво» які назомячили, теж з радістю займуть житло українців.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:09
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
И охота вам следить за этой мышиной вознёй?
не так, и охота вам тигру (смотрим на аву) следить за этой мышиной вознёй?
возня наростає)У Женеві представили план припинення вогню в Україні
Експерти Женевського центру політики та безпеки розробили 31-сторінковий документ із конкретними механізмами перемир’я. До роботи над планом залучали українських, американських, європейських та навіть російських фахівців.
Головні положення:
• Буферна зона — між арміями пропонують створити 10-кілометрову зону, яку патрулюватимуть 5000 цивільних осіб і поліцейських.
• Контингент ООН — для гарантування безпеки планують залучити 10 000 іноземних військових під мандатом ООН.
• Спільна комісія — її складатимуть українські та російські військові разом із міжнародними спостерігачами. Комісія має контролювати дотримання умов припинення вогню, вирішувати питання обміну полоненими, розмінування та створення гуманітарних коридорів.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:15
prodigy написав:
Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)
Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи.
У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем?
То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими.
Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле -
- те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной)
- те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту
- те кто не обновил свои данные в Резерв+
Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:18
Banderlog написав:
возня наростає)
Точно что возня. Ща потужний им через две руки покажет, и будет им перемирие.
Ну как дети,честное слово. Как можно помирить тех, кто этого не хочет?
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