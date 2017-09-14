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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1316013161131621316313164>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:31

  pesikot написав:
  freeze написав:
  Shaman написав:що мета Раша - знищити Україну й українців.

путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная.

Увы, но нет

Никакого государства Украина Путин уже не допустит, только уничтожение
Лояльность, с его точки зрения, пропадала в 2004 году, в 2014 году и особенно,
в феврале 2022
Когда не встречали российские войска с цветами

і як він пойме що ти українець, а не руськоязичний квадробобєр
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:33

  prodigy написав:

чистокровних не існує, це у тварин

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Це не етнічні українці з українським громадянством.
Люди теж тварини.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:57

  Banderlog написав:
  prodigy написав:

чистокровних не існує, це у тварин

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Це не етнічні українці з українським громадянством.
Люди теж тварини.


а ви себе до якої відносите?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:якщо ви законослухняний громадянин ви не можете уникнути оподаткування,
так можна опуститися до того що " я купив в цьому році авто за 15 000 000 грн" при цьому заплатив з нього ПДВ 20% , а значить я задонатив 300 000 ?

Податки це податки, а ПДВ з 15 млн буде на 0 в кінці більше - 3 млн. А ще мито, акциз, пенсійний. Так що 5 млн в казну піде. Як на мене політичній кар'єрі мав би бути кінець у купців таких членовозів у часи війни, але навпаки, є суттєвий ріст продаж.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:00

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:

чистокровних не існує, це у тварин

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Це не етнічні українці з українським громадянством.
Люди теж тварини.


а ви себе до якої відносите?
я українець з громадянством україни і румунії
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:04

  Banderlog написав:
  prodigy написав:а ви себе до якої відносите?
я українець з громадянством україни і румунії


чому так мало громадянств?
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:07

flyman

і як він пойме що ти українець, а не руськоязичний квадробобєр


Йому не треба «поймать». Його влаштовує і повністю безлюдна територія. Бурятики , яких тут дехто в упор не бачить з дивану, вищали не своїми голосами в Херсоні , «как тут классно!!».
Асортимент їжі, фрукти які ростуть просто на вулиці літом, приємний клімат, річка і море, в яких можна купатись. Це звичне для нас , і недосяжне для них. І таких ушльопків , які б з радістю перебрались з Новосибірсків і Ніжневвриовськів , там мільйони бажаючих. Не кажучи вже про зовсім депресивні Енгельси. А якщо їм ще дати квартири хохлів, які не повернулись в Гегічеськи з Бердянсками, то взагалі комбо. Та і «герої сво» які назомячили, теж з радістю займуть житло українців.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:И охота вам следить за этой мышиной вознёй?
не так, и охота вам тигру (смотрим на аву) следить за этой мышиной вознёй?
возня наростає)У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Експерти Женевського центру політики та безпеки розробили 31-сторінковий документ із конкретними механізмами перемир’я. До роботи над планом залучали українських, американських, європейських та навіть російських фахівців.

Головні положення:

• Буферна зона — між арміями пропонують створити 10-кілометрову зону, яку патрулюватимуть 5000 цивільних осіб і поліцейських.

• Контингент ООН — для гарантування безпеки планують залучити 10 000 іноземних військових під мандатом ООН.

• Спільна комісія — її складатимуть українські та російські військові разом із міжнародними спостерігачами. Комісія має контролювати дотримання умов припинення вогню, вирішувати питання обміну полоненими, розмінування та створення гуманітарних коридорів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:15

  prodigy написав:Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи.
У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем?
То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими.
Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле -
- те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной)
- те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту
- те кто не обновил свои данные в Резерв+

Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:18

  Banderlog написав: возня наростає)


Точно что возня. Ща потужний им через две руки покажет, и будет им перемирие.
Ну как дети,честное слово. Как можно помирить тех, кто этого не хочет?
Господар Вельзевула
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