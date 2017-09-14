freeze написав:

prodigy написав: Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,

а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)



Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи.У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем?То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими.Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле -- те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной)- те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту- те кто не обновил свои данные в Резерв+Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.