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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13161131621316313164>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:20

у 2019 до ВР потрапили диваки за спіском СН,
виглядає щось подібне в США, тільки в департменті Ілона Маска(DOGE).
Ведуча каже, що після старців типу Джо Байдена, Ненсі Пелосі бажано мати когось помолодьше, а не настількі (Маск набирає в ДОЖЕ працівників 19-24).
цікаве , подивіться (якщо не все ловите на слух, субтітри в допомогу)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:23

  freeze написав:
  prodigy написав:Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи.
У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем?
То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими.
Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле -
- те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной)
- те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту
- те кто не обновил свои данные в Резерв+

Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.

+++++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:24

  prodigy написав:
чому так мало громадянств?
якраз. Хоча від американського б не відмовився.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:25

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
чому так мало громадянств?
якраз. Хоча від американського б не відмовився.


Наоборот,много. Одно у вас лишнее. Но как говорится,знал бы прикуп.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.


ви якто різко з"їхали на українських громадян

залишилась нерозкритою ваша думка, стосовно українських прізвищ в оточені путіна, вони для вас українці?(матвіенко, кіріенко)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:33

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи.
У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем?
То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими.
Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле -
- те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной)
- те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту
- те кто не обновил свои данные в Резерв+

Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.

+++++++


ЛАД, до чого ці плюси?

-фриз почав з путіна, який не намагається знищити Україну (українці вважають інше, методично знищує кожного дня і ночі)
- потім згадав про "українців" в його оточенні, пригадав ще медвдечука, потім зіскочив за самоіндентифікацію кримчан, якась каша в голові, ні?
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:37

  prodigy написав:у 2019 до ВР потрапили диваки за спіском СН,
виглядає щось подібне в США, тільки в департменті Ілона Маска(DOGE).
Ведуча каже, що після старців типу Джо Байдена, Ненсі Пелосі бажано мати когось помолодьше, а не настількі (Маск набирає в ДОЖЕ працівників 19-24).
цікаве , подивіться (якщо не все ловите на слух, субтітри в допомогу)


А що за дівчина-білявка на заставці посереду посміхається?
На одну мадам знайому схожа
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:40

  Сибарит написав:
  Hennady написав:yama
Дуже неправильна постановка питан

Она неправильна уже своим возникновением.
Вдруг в обществе появляется нечто непонятное, что начинает от всех требовать немедленного раскрытия финансовой информации. Какого хрена? Кто ему чем обязан?
Потом оно ещё и обижается, что большинство его проигнорировали. Странно, что не послали.
Что это? Желание добавить себе значимости? Поставить себя выше других? Не понимаю.

Яку фін інформацію ви розкриєте коли вкажете % ? Може у вас дохід 2700 грн від пенсії або 2,7 млн/ міс яким чином я від ваших 3% розумію який у вас фін дохід .
Статистичне опитування не більше. Мені пофіг хто там за ніками , я то і ніки не запамятовую , за рідким виключенням , хіба тих хто саме більше маячить і постить простині то приходиться запамятовувати щоб хоча б повідомлення сховати
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:45

  Hotab написав:yama

всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав :roll: , або не донатить


Тобі все вірно пояснили. Ти зараз схожий (своєю логікою) на бандита з 90-х, які на рекетні гроші будували церкви і думали що відбілились. Починати треба зі сплачених податків. Далі вже про донати. Можеш , якщо так хочеш, почати з розповідей, по якій ставці ти оподаткований, скільки ПДФО, скільки ЄСВ (тисяч гривень). Якщо зʼясується що ти пустишка в цьому питанні , то що толку що ти зі своїх 50 тис сірого доходу платиш 10% - 5 тис грн?? Добре, що хоч щось, але точно не зʼявляється право когось єлозити мордою))

Ще раз, пдв з покупки розкішного авто це чим не податок ? Тобто купити розкішне авто і заплатит 20% пдв і можна не робити донатів - вірно розумію логіку ?
Купи жене / девушке новьій официальньій айфон и все считай маааленький донат но сделал :mrgreen: вьівод нафиг донатить покупайте тачки и так далее
Востаннє редагувалось yama в Пон 10 бер, 2025 20:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:46

  Ой+ написав:
  yama написав:якщо ви законослухняний громадянин ви не можете уникнути оподаткування,
так можна опуститися до того що " я купив в цьому році авто за 15 000 000 грн" при цьому заплатив з нього ПДВ 20% , а значить я задонатив 300 000 ?

Податки це податки, а ПДВ з 15 млн буде на 0 в кінці більше - 3 млн. А ще мито, акциз, пенсійний. Так що 5 млн в казну піде. Як на мене політичній кар'єрі мав би бути кінець у купців таких членовозів у часи війни, але навпаки, є суттєвий ріст продаж.

Кому война, а кому и мать родна.
Но щас одно тыловое выкорыстанное млекопитающее среднего пола опять напишет что я, нищебротт, завидую покупателям тех прелестей, что нашей набкой прут автовозами в салоны дилеров на Запорожское Шоссе и не только.
барабашов
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