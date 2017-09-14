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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13161131621316313164

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:47

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:
чому так мало громадянств?
якраз. Хоча від американського б не відмовився.


Наоборот,много. Одно у вас лишнее. Но как говорится,знал бы прикуп.
це вже мені рішати, чи є лишнє.
Ще б американське не помішало. Румунське наша влада не помічає, до американського ставиться шанобливо.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:49

Госсекретарь Марко Рубио: если США «понравятся» итоги встречи с украинцами в Эр-Рияде, военная помощь возобновится

«Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы [в военной помощи]», — сказал Рубио.


Госсекретарь также отметил, что США до сих пор рассчитывают на заключение сделки по природным ресурсам, однако не факт, что она будет согласована в Эр-Рияде, так как ее детали до конца не проработаны.

———

Делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде 11 мая. По данным Financial Times, представители Киева на встрече предложат план частичного прекращения огня.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:49

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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:53

  freeze написав:
  prodigy написав:Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко,
а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)

Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами

Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи.
У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем?
То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими.
Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле -
- те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной)
- те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту
- те кто не обновил свои данные в Резерв+

Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.

резерв глючный то нахиба?
Шоб его разработчики в Сколково(см. где учился Шурма и прочие долбопредатели) знали все твои данные и геолокацию?
Или это не всем, а только тем, у кого на лбу ВОС -100 зелёнкой и "пропал безвести" в конце недолгой военной карьеры(сами рассказывали про судьбы утонувших при героическом штурме Крынок)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:58

  prodigy написав:ЛАД, до чого ці плюси?

-фриз почав з путіна, який не намагається знищити Україну (українці вважають інше, методично знищує кожного дня і ночі)
- потім згадав про "українців" в його оточенні, пригадав ще медвдечука, потім зіскочив за самоіндентифікацію кримчан, якась каша в голові, ні?

Нет.
Согласен практически со всем.
Начиная с того, что государство Украина он не уничтожит и не ставил такой цели.
Ему нужна Украина-сателлит.
Не хочу сказать, что он отказался бы включить Украину в состав РФ на правах какой-нибудь автономной республики/области, но это не реально. Поэтому - сателлит.
И обсуждение украинец-не украинец бесперспективно.
Этническое происхождение - будем замерять череп? Или по-современному - проводить генетический анализ? Вот не уверен, что это даст сколько-нибудь обоснованный результат.
Кроме того, считаю, что негр, воюющий сегодня за Украину, больше заслуживает и может считаться украинцем, чем человек, который может гарантировать свою "чистопородность", но сегодня лежит на диване. Или вы откажете в праве законопослушному гражданину считаться украинцем, если у него хотя бы один из родителей другой национальности? Он уже не "чистый ариец"?
Поэтому считаю, что гражданство важнее. Гражданство в полном понимании этого слова, а не просто наличие паспорта. Если "в полном понимании" может быть оценить сложно, то, во всяком случае, законопослушность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:01

yama

Ще раз, пдв з покупки розкішного авто


«Ще раз» кажи собі перед зеркалом.
Я ніде не казав про витрату зароблених грошей.
Я кажу про те як тобі дістались твої доходи . Ти сплатив з них податки? Чи ти приховав 20 тис грн податків , зате хочеш похвастатись донатом на 5 тис?
Hotab
 
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