prodigy написав:Матвиенко і Кириенко українці? призвіще українського походження не є тождеством національної принадлежності. Маю знайомих казаха Авраменко і удмурда Тищенко, а на судні було два еврея (Іванов і Шевченко)
Юрий Бутусов, Айдер Муждабаєв, Олександр Сирський, Володимир Зеленський -це українці з неукраїнськими прізвищами
Как бы обсуждение вопроса без четкой терминологии не имеет смысла. Есть национальность (определенный набор генов от папы-мамы, дедушки-бабушки), есть самоидентификация (вероятно есть много негров которые считают себя русскими), есть принадлежность и гражданство страны и тд. Это все разные вещи. У меня шурин, генеалогическое дерево чуть ли не от запорожских козаков? в 2004 году стоял на майдане, потом уехал в США и стал там гражданином США, сейчас не очень сильно интересуется новостями из Украины, хотя жена по-прежнему готовит борщ. Он до 35 лет был украинцем, потом в 36 лет стал американцем? То что Зеленский не считает себя евреем это понятно. Крымские татары конечно в первую очередь считают себя крымскими татарами, потом уже во вторую очередь те кто остался в Украине считают себя украинцами, те кто остался в Крыму считают себя русскими. Если переводить слово украинец в идеологический смысл, не как национальность, то сразу возникает много вопросов, являются ли украинцами в идеологическом смысле - - те кто сбежал из страны в трудную минуту (не касается только женщин с несовершеннолетними детьми, и женщин, потерявших жильё на оккупированной) - те кто не платят налоги в бюджет Украины в трудную минуту - те кто не обновил свои данные в Резерв+
Поэтому теоретические изыскания я бы остановил на наличии законопослушных граждан Украины и тех, кто не законопослушный.
резерв глючный то нахиба? Шоб его разработчики в Сколково(см. где учился Шурма и прочие долбопредатели) знали все твои данные и геолокацию? Или это не всем, а только тем, у кого на лбу ВОС -100 зелёнкой и "пропал безвести" в конце недолгой военной карьеры(сами рассказывали про судьбы утонувших при героическом штурме Крынок)?
-фриз почав з путіна, який не намагається знищити Україну (українці вважають інше, методично знищує кожного дня і ночі) - потім згадав про "українців" в його оточенні, пригадав ще медвдечука, потім зіскочив за самоіндентифікацію кримчан, якась каша в голові, ні?
Нет. Согласен практически со всем. Начиная с того, что государство Украина он не уничтожит и не ставил такой цели. Ему нужна Украина-сателлит. Не хочу сказать, что он отказался бы включить Украину в состав РФ на правах какой-нибудь автономной республики/области, но это не реально. Поэтому - сателлит. И обсуждение украинец-не украинец бесперспективно. Этническое происхождение - будем замерять череп? Или по-современному - проводить генетический анализ? Вот не уверен, что это даст сколько-нибудь обоснованный результат. Кроме того, считаю, что негр, воюющий сегодня за Украину, больше заслуживает и может считаться украинцем, чем человек, который может гарантировать свою "чистопородность", но сегодня лежит на диване. Или вы откажете в праве законопослушному гражданину считаться украинцем, если у него хотя бы один из родителей другой национальности? Он уже не "чистый ариец"? Поэтому считаю, что гражданство важнее. Гражданство в полном понимании этого слова, а не просто наличие паспорта. Если "в полном понимании" может быть оценить сложно, то, во всяком случае, законопослушность.
«Ще раз» кажи собі перед зеркалом. Я ніде не казав про витрату зароблених грошей. Я кажу про те як тобі дістались твої доходи . Ти сплатив з них податки? Чи ти приховав 20 тис грн податків , зате хочеш похвастатись донатом на 5 тис?
Щоб я отримав чистими 5 кує, я маю ще сплатити 1400 дол ПДФО разом з ВЗ, а ще роботодавець має сплатити максимально можливі 35200 грн ЕСВ в ПФ (з яких я заберу максимально можливі 23.6 тис грн у вигляді пенсії, а решту іншому пенсіонеру) . Ти розумієш, що твої умовні 5 тис грн донату - це не відмивання совісті, якщо ти весь «сіренький» і оптимізований??
Тому розмову про донатит(якщо ти її так хочеш, бо я не питав у тебе нічого) треба починати з того, чи сплатив ти податки з того, звідки ти донатиш. Щоб не було «побудував церкву за кожну вбиту людину».
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 бер, 2025 21:31, всього редагувалось 3 разів.
prodigy написав:залишилась нерозкритою ваша думка, стосовно українських прізвищ в оточені путіна, вони для вас українці?(матвіенко, кіріенко)
Матвиенко закончила школу с украинским языком обучения и до окончания школы говорила в основном на украинском. И сейчас иногда козыряет знанием украинского. Смотря как рассматривать, я уже написал, с этнической точки зрения и по дошкольному и школьному воспитанию она украинка, с идеологической точки зрения она потеряла связь с Родиной, став гражданкой РФ. Как она сама идентифицирует на самом деле, никому не известно, кроме ее самой.
Hotab в одному тексті треба послуговуватися однією валютою. Оптимізація податків це певно те що роблять всі і всюди , крім можливо працівників заводу в наймі. Тож так можеш гордитися , якщо платиш сповна. Хоча більшість ховається за фоп і свій бізнес проводить через десятки фоп . Державу влаштовує ? Якби не влаштовувало то не було б такої форми як фоп . Наскільки держава ефективний менеджер по твоїх податках ? З останього десь зависло 100 мільярдів не використали для забезпечення армії. Придбали для тилових пацюків купу годинників гармін та епл вотч через прозоро. Купили на станцію академік верндаський х… тучу бухла елітного , та ще багато чого на поверхні. Тож хай радіють з пдв при покупці. Так зброя купується з того ж котла і зарплата солдатам теж. Але податки оптимізовують всі . Можливо ти насправді не гордишся тим що ти платиш податки , а сумуєш з цього приводу бо нічого не можеш цим зробити ================================== Окремо нагадаю всім по темі топіка Ну і про прокачку нафти російської через Україну на суму 6 млрд доларів в рік не забуваєм , чим не аргумент переговорів ? Чом уця нафта вже більше трьох років прокачується ?
Hotab в одному тексті треба послуговуватися однією валютою.
Кому «треба»? У мене рахунок в умі відмінний, робота зобовʼязує. Невже складно оперувати доларами хоча б з округленим курсом 40?
Оптимізація податків це певно те що роблять всі і всюди , крім можливо працівників заводу в наймі.
Так я ж тобі нічого не кажу проти, що ти «оптимізований по самі вуха, бо всі такі»)) Я тобі кажу , що для повноти картини треба казати не тільки «Б», а також і «А». Бо нема обʼєктивності без цього. Тобі це каже кілька чоловік, а ти все ніяк не зрозумієш.
Щодо твоїх вернадських, то зарплата Успіхам платиться не з твого донату, а з мого ПДФО. Тому така собі відмазка. Ту саморайз: добре що хоч щось платиш, хоч донати. Тут повно таких, хто нічого, ні податки, ні донати . Бо «у меня особое мнение об этой войне, но я молчу, здесь за это банят».
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 бер, 2025 22:14, всього редагувалось 2 разів.