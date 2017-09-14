RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13162131631316413165

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель.

Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах:

Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США.

Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США.


Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
yama
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9111 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:45

  freeze написав:
  prodigy написав:-фриз почав з путіна, який не намагається знищити Україну (українці вважають інше, методично знищує кожного дня і ночі)
Мечта путина не уничтожить Украину, а иметь под боком лояльное государство. При януковиче не было никакой войны, потому что бессмысленно было воевать с лояльным государством.

Коллега freeze, не стоит повторять одно и тоже

Эту остановку мы уже проехали

Кстати, уж какой был лояльный Кучма, он даже взял на себя "сбитие" пасажирского лайнера, а Тузла всё равно произошла
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10874
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:51

  Banderlog написав: це вже мені рішати, чи є лишнє.


Понятно,что вам решать. Не зашел сарказм-и ладно.Он ведь не против вас направлен был.Проехали..
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 721
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:56

  prodigy написав:у 2019 до ВР потрапили диваки за спіском СН,
виглядає щось подібне в США, тільки в департменті Ілона Маска(DOGE).
Ведуча каже, що після старців типу Джо Байдена, Ненсі Пелосі бажано мати когось помолодьше, а не настількі (Маск набирає в ДОЖЕ працівників 19-24).
цікаве , подивіться (якщо не все ловите на слух, субтітри в допомогу)


Тригерить що DOGE намагається ефективно використовувати бюджетні кошти цицькоцмудильниками?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38731
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:59

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: це вже мені рішати, чи є лишнє.


Понятно,что вам решать. Не зашел сарказм-и ладно.Он ведь не против вас направлен был.Проехали..

сильно в лоб было сформулировано.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28839
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Мечта путина не уничтожить Украину, а иметь под боком лояльное государство

загалом це так. Але, як то кажуть, є одне "але". Згадаємо знамениті слова:
Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!


Його мрія - забрати назад частину, яка "подарена ими", а те, що залишилось ("Восточная Европа"), перетворити на лояльну територію, керовану маріонетковим урядом, типу якими були країни Варшавського договору при СРСР.
І якщо ви думаєте, що "подарованим" він вважає лише Крим, то події 22 року мали би показати, що це не так. "Подарованими" вважаються вся південна і східна частини України (8 областей і Крим). Поправте, якщо помиляюсь, але ніби ви з Одеси? Одеса також має бути "возвращена в родную гавань", згідно побажань путіна. І ви б мали це знати.
thenewepic
 
Повідомлень: 194
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:06

thenewepic

Одеса також має бути "возвращена в родную гавань", згідно побажань путіна. І ви б мали це знати.


Причому в планах «сво» це схоже був план мінімум (деблокування Придністровʼя) .
Висадка десантів (яка так і не відбулась) тому підтвердження.
Hotab
 
Повідомлень: 14363
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:11

Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, — госсекретарь США Рубио
Xenon
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:29

  Xenon написав:
Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, — госсекретарь США Рубио


Цього не буде,клянуся бородою.Точніше,неголеною пикою.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 721
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:30

  yama написав:Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель.

Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах:

Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США.

Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США.


Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.

не здивуюсь, якщо по пустій трубі орки дійдуть до Берліна
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38731
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 13162131631316413165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Господар Вельзевула і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7888)
10.03.2025 20:48
А-Банк (2190)
10.03.2025 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.