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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:51
Banderlog написав:
це вже мені рішати, чи є лишнє.
Понятно,что вам решать. Не зашел сарказм-и ладно.Он ведь не против вас направлен был.Проехали..
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:56
prodigy написав:
у 2019 до ВР потрапили диваки за спіском СН,
виглядає щось подібне в США, тільки в департменті Ілона Маска(DOGE).
Ведуча каже, що після старців типу Джо Байдена, Ненсі Пелосі бажано мати когось помолодьше, а не настількі (Маск набирає в ДОЖЕ працівників 19-24
).
цікаве , подивіться (якщо не все ловите на слух, субтітри в допомогу)
Тригерить що DOGE намагається ефективно використовувати бюджетні кошти цицькоцмудильниками?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:59
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
це вже мені рішати, чи є лишнє.
Понятно,что вам решать. Не зашел сарказм-и ладно.Он ведь не против вас направлен был.Проехали..
сильно в лоб было сформулировано.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:02
freeze написав:
Мечта путина не уничтожить Украину, а иметь под боком лояльное государство
загалом це так. Але, як то кажуть, є одне "але". Згадаємо знамениті слова:
Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!
Його мрія - забрати назад частину, яка "подарена ими", а те, що залишилось ("Восточная Европа"), перетворити на лояльну територію, керовану маріонетковим урядом, типу якими були країни Варшавського договору при СРСР.
І якщо ви думаєте, що "подарованим" він вважає лише Крим, то події 22 року мали би показати, що це не так. "Подарованими" вважаються вся південна і східна частини України (8 областей і Крим). Поправте, якщо помиляюсь, але ніби ви з Одеси? Одеса також має бути "возвращена в родную гавань", згідно побажань путіна. І ви б мали це знати.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:06
thenewepic
Одеса також має бути "возвращена в родную гавань", згідно побажань путіна. І ви б мали це знати.
Причому в планах «сво» це схоже був план мінімум (деблокування Придністровʼя) .
Висадка десантів (яка так і не відбулась) тому підтвердження.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:11
Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, — госсекретарь США Рубио
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:29
Xenon написав:
Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, — госсекретарь США Рубио
Цього не буде,клянуся бородою.Точніше,неголеною пикою.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:30
yama написав:
Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель.
Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах:
Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США.
Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США.
Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
не здивуюсь, якщо по пустій трубі орки дійдуть до Берліна
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:41
про внутрішнього ворога
кияни, як ви терпите оце все зелене смердюче москальске гівно??
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:56
Xenon написав:
Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, — госсекретарь США Рубио
«Я считаю, что обе стороны должны понять, что военного решения в этой ситуации нет», — отметил он. «Россия не сможет полностью завоевать Украину, но и Украине будет крайне сложно в обозримом будущем вытеснить российские войска обратно к границам 2014 года», — добавил Рубио.
почему нет военного решения? почему россия не сможет полностью завоевать Украину? как раз военное решение есть и оно усложняет переговоры. Если бы силы были равны, война давно бы закончилась. А сейчас нас будут принуждать к капитуляции. перемирие по существующей границе бд на мой взгляд лучшее что нам могут предложить. Скорее всего путин будет настаивать на сдаче донецкой области в её админграницах. Может быть на это обменяют части херсонской и запорожской областей, хоть это и нарушит конституцию рф.
Еще маячит вариант, что Украину разделят на 2 части как Германию в 1945, и от одной части потребуют лояльность. Выше фриз писал путину нужна лояльность с признанием его супермогущества. Но при любых раскладах добиться лояльности от всей Украины невозможно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 бер, 2025 23:06, всього редагувалось 3 разів.
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