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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:01
yama написав:
Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель.
Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах:
Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США.
Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США.
Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
1 Не треба бути святішим Папи Римського
2 Нафта це первинний продукт і пуйло почало війну тому що
в нього купували первинного продукту на 20 млрд , потім з допомогою технологій перетворювали на кінцевий продукт в 200 млрд і з цих 200 млрд продавали пуйлу вже товарів на 20 млрд...
Тому
в тебе є вибір
відмовляєшся від допомоги ЄС в розмірі 50 млрд доларів/рік і не прокачуєш на 20 млрд доларів кацапської нафти
Що вибереш?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:04
Wirująświatła написав:
как раз военное решение есть и оно усложняет переговоры.
В чем заключается военное решение?
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:05
барабашов написав:budivelnik
10000++ грн в ресторанах потрачено за сколько заходов? И не были ли это пивные посиделки с друганами?
1 Яка різниця скільки разів в рік?
2 В останні 3 роки з друзями максимум пєм пиво дома або в них або в мене
3 Витрати в ресторані це 3 заходи на відпочинку в Карпатах
барабашов написав:
И как вы при таких тратах умудряетесь на ту же десятку в мес все вместе жить???
А з якого переляку ти вирішив що я живу на 10000 в місяць?
Станом на сьогодні це десь 45000 на сімю з двох працюючих і дочка студентка
барабашов написав:
И по поводу двух порядков - то миллионы пошли с акцизов, с «двух процентов»(за рупь купил, за три продал и...) или из тумбочки доставались и Умерову перечислялись?
Деколи треба вчити математику
10 000 збільшених на ДВА ПОРЯДКИ(100 разів)=1 млн грн
з яких 50% податки+50% донати...
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:08
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
как раз военное решение есть и оно усложняет переговоры.
В чем заключается военное решение?
в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:14
yama написав:
Хоча більшість ховається за фоп і свій бізнес проводить через десятки фоп . Державу влаштовує ? Якби не влаштовувало то не було б такої форми як фоп .
Є така штука
Називається вартість адміністрування.
Так от
якщо в Держави є 10 млн тих хто взагалі не платить
12 млн тих хто платить з середньої
і 1 млн тих хто платить з різновиду єдиного податку(50000 грн в рік з правом заробити 5 млн грн в рік)
То ясно що Державу це не влаштовує але збільшувати кількість податківців/суддів/поліцейських - які будуть бігати за цими 10 млн неплатників-Держава не може
Людей і так не вистарчає
Тому
Хочеш щоб ми перемогли - то мусимо надіятись на власне розуміння ситуації...
А те що хтось взагалі не платить а хтось платить 5000 грн/місяць а потім донатить ще 1000 бо це більше від середньостатистичного донатера по Державі - робити можна
от тільки перемогти ВАЖКО
Тому
податки+донати повинні бути більшими від сплати податків середньостатистичного платника які сьогодні становлять від 8000 грн/місяць ( і це становить десь 40% від його доходу)
І чим вище - тим краще, особливо у випадках коли дохід має оподатковану і не оподатковану частину.
Тому
як на мене
З ТРЬОХ зароблених гривень - ДВІ може йти на власне існуванні і 1 грн бажано щоб йшла через податки+донати в ЗСУ.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:17
Wirująświatła написав:
в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
наші керманичі кажуть що це не так, і ми будемо стояти і битися навіть без американців.
Навіть якщо це не так,наше героїчне суспільство обере саме цей варіант, щоб точно переконатися що другого вибору не існує.
Більш того, багато хто з громадян упевнений,що рижий чорт не вічний, і коли влада в Америці поміняется ( я розумію,що це звучить дивно,але у деяких країнах влада може змінюватись демократичним шляхом-громадяни кидають листочки в урни і старий президент просто йде геть) то нам нададуть дуже багато допомоги,і ми здолаемо ворога.
Таке.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:19
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
как раз военное решение есть и оно усложняет переговоры.
В чем заключается военное решение?
в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
Не треба лякати себе...
По грошам
На наступних три роки
ЄС - 150 млрд
Норвегія - 3*8?млрд
Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд
А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:54
Господар Вельзевула
вариантов тысячи и ваш имеет право на жизнь, более того до сегодня все развивалось именно в этом ключе. свои 2 варианта я изложил на предыдущей странице (обмен запорожской области на донецкую и/или раздел Украины на "лояльную" и "не лояльную" к путину)
Господар Вельзевула написав:
наші керманичі
наши керманычи пусть сначала... ладно не будем. а то еще скажут что это запутинская пропаганда.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 23:58
budivelnik написав: Wirująświatła написав:
в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
Не треба лякати себе...
По грошам
На наступних три роки
ЄС - 150 млрд
Норвегія - 3*8?млрд
Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд
А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
вы как человек потенциально могший сдохнуть в афгане или карабахе в период работы в СА реально хотите продолжения войны? Каким оружием(пачками долларов и евро можно только подкупить лаптеногий генералитет)? Каким людским ресурсом? Мусорами или СБУшниками до пенсионного возраста(или так и продолжат ловить хроников с кучей болячек возрастом 45+, а не как те мусора 42-)? До каких границ(точнее рубежей)? И что делать если и ЕС пошлёт нас в сад?
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