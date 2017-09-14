Додано: Пон 10 бер, 2025 23:14

yama написав: Хоча більшість ховається за фоп і свій бізнес проводить через десятки фоп . Державу влаштовує ? Якби не влаштовувало то не було б такої форми як фоп . Хоча більшість ховається за фоп і свій бізнес проводить через десятки фоп . Державу влаштовує ? Якби не влаштовувало то не було б такої форми як фоп .

Є така штукаНазивається вартість адміністрування.Так отякщо в Держави є 10 млн тих хто взагалі не платить12 млн тих хто платить з середньоїі 1 млн тих хто платить з різновиду єдиного податку(50000 грн в рік з правом заробити 5 млн грн в рік)То ясно що Державу це не влаштовує але збільшувати кількість податківців/суддів/поліцейських - які будуть бігати за цими 10 млн неплатників-Держава не можеЛюдей і так не вистарчаєТомуХочеш щоб ми перемогли - то мусимо надіятись на власне розуміння ситуації...А те що хтось взагалі не платить а хтось платить 5000 грн/місяць а потім донатить ще 1000 бо це більше від середньостатистичного донатера по Державі - робити можнаот тільки перемогти ВАЖКОТомуподатки+донати повинні бути більшими від сплати податків середньостатистичного платника які сьогодні становлять від 8000 грн/місяць ( і це становить десь 40% від його доходу)І чим вище - тим краще, особливо у випадках коли дохід має оподатковану і не оподатковану частину.Томуяк на менеЗ ТРЬОХ зароблених гривень - ДВІ може йти на власне існуванні і 1 грн бажано щоб йшла через податки+донати в ЗСУ.