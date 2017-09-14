yama написав:Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель. Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах: Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США. Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США. Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
1 Не треба бути святішим Папи Римського 2 Нафта це первинний продукт і пуйло почало війну тому що в нього купували первинного продукту на 20 млрд , потім з допомогою технологій перетворювали на кінцевий продукт в 200 млрд і з цих 200 млрд продавали пуйлу вже товарів на 20 млрд...
Тому в тебе є вибір відмовляєшся від допомоги ЄС в розмірі 50 млрд доларів/рік і не прокачуєш на 20 млрд доларів кацапської нафти Що вибереш?
yama написав:Хоча більшість ховається за фоп і свій бізнес проводить через десятки фоп . Державу влаштовує ? Якби не влаштовувало то не було б такої форми як фоп .
Є така штука Називається вартість адміністрування. Так от якщо в Держави є 10 млн тих хто взагалі не платить 12 млн тих хто платить з середньої і 1 млн тих хто платить з різновиду єдиного податку(50000 грн в рік з правом заробити 5 млн грн в рік) То ясно що Державу це не влаштовує але збільшувати кількість податківців/суддів/поліцейських - які будуть бігати за цими 10 млн неплатників-Держава не може Людей і так не вистарчає Тому Хочеш щоб ми перемогли - то мусимо надіятись на власне розуміння ситуації... А те що хтось взагалі не платить а хтось платить 5000 грн/місяць а потім донатить ще 1000 бо це більше від середньостатистичного донатера по Державі - робити можна от тільки перемогти ВАЖКО
Тому податки+донати повинні бути більшими від сплати податків середньостатистичного платника які сьогодні становлять від 8000 грн/місяць ( і це становить десь 40% від його доходу) І чим вище - тим краще, особливо у випадках коли дохід має оподатковану і не оподатковану частину. Тому як на мене З ТРЬОХ зароблених гривень - ДВІ може йти на власне існуванні і 1 грн бажано щоб йшла через податки+донати в ЗСУ.
Wirująświatła написав:в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
наші керманичі кажуть що це не так, і ми будемо стояти і битися навіть без американців. Навіть якщо це не так,наше героїчне суспільство обере саме цей варіант, щоб точно переконатися що другого вибору не існує. Більш того, багато хто з громадян упевнений,що рижий чорт не вічний, і коли влада в Америці поміняется ( я розумію,що це звучить дивно,але у деяких країнах влада може змінюватись демократичним шляхом-громадяни кидають листочки в урни і старий президент просто йде геть) то нам нададуть дуже багато допомоги,і ми здолаемо ворога. Таке.
Господар Вельзевула вариантов тысячи и ваш имеет право на жизнь, более того до сегодня все развивалось именно в этом ключе. свои 2 варианта я изложил на предыдущей странице (обмен запорожской области на донецкую и/или раздел Украины на "лояльную" и "не лояльную" к путину)
Господар Вельзевула написав:наші керманичі
наши керманычи пусть сначала... ладно не будем. а то еще скажут что это запутинская пропаганда.
Wirująświatła написав:в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
Не треба лякати себе... По грошам На наступних три роки ЄС - 150 млрд Норвегія - 3*8?млрд Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд
А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
вы как человек потенциально могший сдохнуть в афгане или карабахе в период работы в СА реально хотите продолжения войны? Каким оружием(пачками долларов и евро можно только подкупить лаптеногий генералитет)? Каким людским ресурсом? Мусорами или СБУшниками до пенсионного возраста(или так и продолжат ловить хроников с кучей болячек возрастом 45+, а не как те мусора 42-)? До каких границ(точнее рубежей)? И что делать если и ЕС пошлёт нас в сад?