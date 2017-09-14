Додано: Вів 11 бер, 2025 00:42

V2 написав:



Шановний Hotab!

Що думаєте про цю історію? ШановнийЩо думаєте про цю історію?

Не зовсім розумію питання.Причина відома на 1000%. Я її раніше писав. Злого умислу ніякого, помилка ППО, яких вони за 3 роки наробили вагон і ще трохи.Мені цікаво, трохи тОркне місцевих клоунів , які розказують про «нє бліже 300 км ат фронта» , «нє в акопє», «тилавиє криси па рєстаранам».В ту саму калітку і момент, який можливо не всі помітили: дружина сказала , скільки за роки подружнього життя вона бачила чоловіка поряд.«Тилавиє криси па рєстаран» Чмо бісяче.Українське небо недружнє для українських пілотів з 24.02.22. В небі не існує тилу. При цьому пілоти Ф16 не отримують якусь особливу зп. Така як у всіх. І надбавки лише в дні бойових вильотів. Хоча, зрозуміло, що кожен виліт , навіть навчальний, в нашому небі - це шалені ризики. Я раніше розказував, як пару, в якій був я, з кулеметів гасили з аеродрому Антонова. Бо їх вчергове не попередили про проліт.Ну і окреме питання, це значні втрати у винищувачів через вправи, які дуже непрості для виконання, але життєво необхідні щоб вийти з атаки неушкодженим від дії ворожого ППО після пуску ХАРМ. Саме при відпрацюванні такого маневру в центрі України загинув мій черговий одногрупник влітку минулого року. Ясна справа втрата небойова , виплат ніяких.