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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13165131661316713168>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:13



Шановний Hotab!
Що думаєте про цю історію?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:14

  барабашов написав:И что делать если и ЕС пошлёт нас в сад?
нет этого точно не случится, они понимают кто следующий. на их месте я бы ввёл войска и занял рубежи на правом берегу. только боятся что путин перебьет всех их шахедами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:27

  budivelnik написав:
  барабашов написав:budivelnik
10000++ грн в ресторанах потрачено за сколько заходов? И не были ли это пивные посиделки с друганами?
1 Яка різниця скільки разів в рік?
2 В останні 3 роки з друзями максимум пєм пиво дома або в них або в мене
3 Витрати в ресторані це 3 заходи на відпочинку в Карпатах
  барабашов написав:И как вы при таких тратах умудряетесь на ту же десятку в мес все вместе жить???
А з якого переляку ти вирішив що я живу на 10000 в місяць?
Станом на сьогодні це десь 45000 на сімю з двох працюючих і дочка студентка
  барабашов написав:И по поводу двух порядков - то миллионы пошли с акцизов, с «двух процентов»(за рупь купил, за три продал и...) или из тумбочки доставались и Умерову перечислялись?
Деколи треба вчити математику
10 000 збільшених на ДВА ПОРЯДКИ(100 разів)=1 млн грн
з яких 50% податки+50% донати...

По математике у меня в отличии от тебя диплом ВУЗа, который оканчивали многие умеющие считать деньги товарищи, Брежнев и Коломойский к примеру.
50% донатов с миллиона минимум - это тысяча долларов месяц.
Деньги эти идут из тумбочки(откладывались бы в мирное время на пенсию и Карибы) или из задержанных на месяцы платежей субконтракторам(как делает АТБ и Варус)?
По поводу 1куе на троих - это без излишеств реально. Если готовить дома и не покупать регулярно дорогую одежду и технику. Коммуналка в них входит?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:36

  Господар Вельзевула написав:Більш того, багато хто з громадян упевнений,що рижий чорт не вічний, і коли влада в Америці поміняется ( я розумію,що це звучить дивно,але у деяких країнах влада може змінюватись демократичним шляхом-громадяни кидають листочки в урни і старий президент просто йде геть) то нам нададуть дуже багато допомоги,і ми здолаемо ворога.
Таке.

Хуйню пишите шановний колега.
Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот.
Це тренд на десятиріччя.
Трампа обрали 2017
За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія)
Трампа обрали в 2024
Ну Венса потім оберуть чи ще кого...
Востаннє редагувалось UA в Вів 11 бер, 2025 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:37

  budivelnik написав:
  yama написав:Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель.
Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах:
Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США.
Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США.
Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
1 Не треба бути святішим Папи Римського
2 Нафта це первинний продукт і пуйло почало війну тому що
в нього купували первинного продукту на 20 млрд , потім з допомогою технологій перетворювали на кінцевий продукт в 200 млрд і з цих 200 млрд продавали пуйлу вже товарів на 20 млрд...

Тому
в тебе є вибір
відмовляєшся від допомоги ЄС в розмірі 50 млрд доларів/рік і не прокачуєш на 20 млрд доларів кацапської нафти
Що вибереш?

Ффсё...
Я понял кого Коломойский имел в виду, придумывая с своей отвратительной усмешкой словосочетание "жидобендеровець"
Явно не себя и Боголюбова с Корбаном, а таких вот персонажей с логикой Вовы-морды
Которые детей своих супом и отбивными из их собственных ног накормят
Досыта
Пока ног хватит...
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:42

  UA написав:Хуйню пишите шановний колега.
Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот.
Це тренд на десятиріччя.
Трампа обрали 2017
За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія)
Трампа обрали в 2024
Ну Венса потім оберуть чи ще кого...


Ну хто доживе, той побачить. А ми,мабуть,вибрали Задній поворот, згідно з усього.
А що тут люди подейкують,що ви майно розпродаете та з країни виїзжаете?
Я думаю,я один такий довбо*об,що планую ще тут копирсатися? Дуже в мандри не хочеться, але відчуваю себе я еврей у Німеччині у першій половині двацятого сторіччя.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:42

  V2 написав:

Шановний Hotab!
Що думаєте про цю історію?

Не зовсім розумію питання.
Причина відома на 1000%. Я її раніше писав. Злого умислу ніякого, помилка ППО, яких вони за 3 роки наробили вагон і ще трохи.

Мені цікаво, трохи тОркне місцевих клоунів , які розказують про «нє бліже 300 км ат фронта» , «нє в акопє», «тилавиє криси па рєстаранам».
В ту саму калітку і момент, який можливо не всі помітили: дружина сказала , скільки за роки подружнього життя вона бачила чоловіка поряд.
«Тилавиє криси па рєстаран» Чмо бісяче.


Українське небо недружнє для українських пілотів з 24.02.22. В небі не існує тилу. При цьому пілоти Ф16 не отримують якусь особливу зп. Така як у всіх. І надбавки лише в дні бойових вильотів. Хоча, зрозуміло, що кожен виліт , навіть навчальний, в нашому небі - це шалені ризики. Я раніше розказував, як пару, в якій був я, з кулеметів гасили з аеродрому Антонова. Бо їх вчергове не попередили про проліт.
Ну і окреме питання, це значні втрати у винищувачів через вправи, які дуже непрості для виконання, але життєво необхідні щоб вийти з атаки неушкодженим від дії ворожого ППО після пуску ХАРМ. Саме при відпрацюванні такого маневру в центрі України загинув мій черговий одногрупник влітку минулого року. Ясна справа втрата небойова , виплат ніяких.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 01:28, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:50% донатов с миллиона минимум - это тысяча долларов месяц.
Деньги эти идут из тумбочки(откладывались бы в мирное время на пенсию и Карибы) или из задержанных на месяцы платежей субконтракторам(как делает АТБ и Варус)?
А які проблеми в тому щоб заробити 100 000 в місяць на бізнесі з капіталом в 10 млн і при цьому 50000 задонатити?
Я розумію що декому таке в голову не прийде .. а якщо точніше-то більшості не прийде...
А для мене це нормально.
ПС
Ніяких тумбочок, ніяких затримок зарплат чи оплат контрагентам, ніяких затримок оплат податків...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:49

  барабашов написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
Не треба лякати себе...
По грошам
На наступних три роки
ЄС - 150 млрд
Норвегія - 3*8?млрд
Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд

А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
вы как человек потенциально могший сдохнуть в афгане или карабахе в период работы в СА реально хотите продолжения войны? Каким оружием(пачками долларов и евро можно только подкупить лаптеногий генералитет)? Каким людским ресурсом? Мусорами или СБУшниками до пенсионного возраста(или так и продолжат ловить хроников с кучей болячек возрастом 45+, а не как те мусора 42-)? До каких границ(точнее рубежей)? И что делать если и ЕС пошлёт нас в сад?
Я не хочу-але ж закінчення війни
а - від мене не залежить від слова взагалі
б - я для того й напрягаюсь ризикуючи обнуленням бізнесу (бо податкова і донатне навантаження) вже закритичне і є ризик попасти в спіраль - щоб якнайменше було здано наших територій

Тому ще раз для страхопудів і корисних ідіотів
Я не знаю на яких рубежах ми зупинимо педерацію.. але роблю все щоб ми могли нанести максимальні втрати для педераційників, надіючись при цьому що ті втрати які ми їм нанеемо - розвалять педерацію і мова буде стояти не в тому чи треба віддати Крим і Запоріжжя
а в тому будемо підтримувати вхід Белгорода з Кубанню в склад України чи ні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:54

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Не треба лякати себе...
языками туземными владеем?
Поки ЄС зможе побудувати військову силу (3-4 роки), то до того часу рф може окупувати Захід України, — The Telegraph
Тільки хлопчик в мокрих від страху штанцях
ПРИПУЩЕННЯ МОЖЕ ОКУПУВАТИ
буде читати як
ГАРАНТОВАНО окупує...

я ж на відміну від знавців макакової мови ,
словосполучення може окупувати -читаю як може й подавитись...
Видання пише, що Європі потрібно хоча б 3-4 роки, щоб бути здатній змінити баланс війни на користь України, але Київ цього часу не має.

росія посилюється і почне масований наступ до кінця цього року. Єдині, хто можуть зупинити цей наступ — ЗСУ за підтримки США та ЄС.

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/0 ... -minerals/
В лютому 2022 року - нам давали три дні.. потім два тижні
через три роки дають 3-6 років
то як, макаки в такому випадку що скажуть?
ситуація для нас погіршилась-чи покращилась?
budivelnik
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