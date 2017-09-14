барабашов написав:budivelnik 10000++ грн в ресторанах потрачено за сколько заходов? И не были ли это пивные посиделки с друганами?
1 Яка різниця скільки разів в рік? 2 В останні 3 роки з друзями максимум пєм пиво дома або в них або в мене 3 Витрати в ресторані це 3 заходи на відпочинку в Карпатах
барабашов написав:И как вы при таких тратах умудряетесь на ту же десятку в мес все вместе жить???
А з якого переляку ти вирішив що я живу на 10000 в місяць? Станом на сьогодні це десь 45000 на сімю з двох працюючих і дочка студентка
барабашов написав:И по поводу двух порядков - то миллионы пошли с акцизов, с «двух процентов»(за рупь купил, за три продал и...) или из тумбочки доставались и Умерову перечислялись?
Деколи треба вчити математику 10 000 збільшених на ДВА ПОРЯДКИ(100 разів)=1 млн грн з яких 50% податки+50% донати...
По математике у меня в отличии от тебя диплом ВУЗа, который оканчивали многие умеющие считать деньги товарищи, Брежнев и Коломойский к примеру. 50% донатов с миллиона минимум - это тысяча долларов месяц. Деньги эти идут из тумбочки(откладывались бы в мирное время на пенсию и Карибы) или из задержанных на месяцы платежей субконтракторам(как делает АТБ и Варус)? По поводу 1куе на троих - это без излишеств реально. Если готовить дома и не покупать регулярно дорогую одежду и технику. Коммуналка в них входит?
Господар Вельзевула написав:Більш того, багато хто з громадян упевнений,що рижий чорт не вічний, і коли влада в Америці поміняется ( я розумію,що це звучить дивно,але у деяких країнах влада може змінюватись демократичним шляхом-громадяни кидають листочки в урни і старий президент просто йде геть) то нам нададуть дуже багато допомоги,і ми здолаемо ворога. Таке.
Хуйню пишите шановний колега. Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот. Це тренд на десятиріччя. Трампа обрали 2017 За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія) Трампа обрали в 2024 Ну Венса потім оберуть чи ще кого...
Востаннє редагувалось UA в Вів 11 бер, 2025 00:38, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель. Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах: Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США. Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США. Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
1 Не треба бути святішим Папи Римського 2 Нафта це первинний продукт і пуйло почало війну тому що в нього купували первинного продукту на 20 млрд , потім з допомогою технологій перетворювали на кінцевий продукт в 200 млрд і з цих 200 млрд продавали пуйлу вже товарів на 20 млрд...
Тому в тебе є вибір відмовляєшся від допомоги ЄС в розмірі 50 млрд доларів/рік і не прокачуєш на 20 млрд доларів кацапської нафти Що вибереш?
Ффсё... Я понял кого Коломойский имел в виду, придумывая с своей отвратительной усмешкой словосочетание "жидобендеровець" Явно не себя и Боголюбова с Корбаном, а таких вот персонажей с логикой Вовы-морды Которые детей своих супом и отбивными из их собственных ног накормят Досыта Пока ног хватит...
UA написав:Хуйню пишите шановний колега. Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот. Це тренд на десятиріччя. Трампа обрали 2017 За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія) Трампа обрали в 2024 Ну Венса потім оберуть чи ще кого...
Ну хто доживе, той побачить. А ми,мабуть,вибрали Задній поворот, згідно з усього. А що тут люди подейкують,що ви майно розпродаете та з країни виїзжаете? Я думаю,я один такий довбо*об,що планую ще тут копирсатися? Дуже в мандри не хочеться, але відчуваю себе я еврей у Німеччині у першій половині двацятого сторіччя.
Не зовсім розумію питання. Причина відома на 1000%. Я її раніше писав. Злого умислу ніякого, помилка ППО, яких вони за 3 роки наробили вагон і ще трохи.
Мені цікаво, трохи тОркне місцевих клоунів , які розказують про «нє бліже 300 км ат фронта» , «нє в акопє», «тилавиє криси па рєстаранам». В ту саму калітку і момент, який можливо не всі помітили: дружина сказала , скільки за роки подружнього життя вона бачила чоловіка поряд. «Тилавиє криси па рєстаран» Чмо бісяче.
Українське небо недружнє для українських пілотів з 24.02.22. В небі не існує тилу. При цьому пілоти Ф16 не отримують якусь особливу зп. Така як у всіх. І надбавки лише в дні бойових вильотів. Хоча, зрозуміло, що кожен виліт , навіть навчальний, в нашому небі - це шалені ризики. Я раніше розказував, як пару, в якій був я, з кулеметів гасили з аеродрому Антонова. Бо їх вчергове не попередили про проліт. Ну і окреме питання, це значні втрати у винищувачів через вправи, які дуже непрості для виконання, але життєво необхідні щоб вийти з атаки неушкодженим від дії ворожого ППО після пуску ХАРМ. Саме при відпрацюванні такого маневру в центрі України загинув мій черговий одногрупник влітку минулого року. Ясна справа втрата небойова , виплат ніяких.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 01:28, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:50% донатов с миллиона минимум - это тысяча долларов месяц. Деньги эти идут из тумбочки(откладывались бы в мирное время на пенсию и Карибы) или из задержанных на месяцы платежей субконтракторам(как делает АТБ и Варус)?
А які проблеми в тому щоб заробити 100 000 в місяць на бізнесі з капіталом в 10 млн і при цьому 50000 задонатити? Я розумію що декому таке в голову не прийде .. а якщо точніше-то більшості не прийде... А для мене це нормально. ПС Ніяких тумбочок, ніяких затримок зарплат чи оплат контрагентам, ніяких затримок оплат податків...
Wirująświatła написав:в том что если сша перекроет помощь в течении 1-2-3 года нас окончательно завоюют. решение? военное?
Не треба лякати себе... По грошам На наступних три роки ЄС - 150 млрд Норвегія - 3*8?млрд Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд
А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
вы как человек потенциально могший сдохнуть в афгане или карабахе в период работы в СА реально хотите продолжения войны? Каким оружием(пачками долларов и евро можно только подкупить лаптеногий генералитет)? Каким людским ресурсом? Мусорами или СБУшниками до пенсионного возраста(или так и продолжат ловить хроников с кучей болячек возрастом 45+, а не как те мусора 42-)? До каких границ(точнее рубежей)? И что делать если и ЕС пошлёт нас в сад?
Я не хочу-але ж закінчення війни а - від мене не залежить від слова взагалі б - я для того й напрягаюсь ризикуючи обнуленням бізнесу (бо податкова і донатне навантаження) вже закритичне і є ризик попасти в спіраль - щоб якнайменше було здано наших територій
Тому ще раз для страхопудів і корисних ідіотів Я не знаю на яких рубежах ми зупинимо педерацію.. але роблю все щоб ми могли нанести максимальні втрати для педераційників, надіючись при цьому що ті втрати які ми їм нанеемо - розвалять педерацію і мова буде стояти не в тому чи треба віддати Крим і Запоріжжя а в тому будемо підтримувати вхід Белгорода з Кубанню в склад України чи ні.