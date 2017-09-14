UA написав:Хуйню пишите шановний колега. Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот. Це тренд на десятиріччя. Трампа обрали 2017 За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія) Трампа обрали в 2024 Ну Венса потім оберуть чи ще кого...
Ну хто доживе, той побачить. А ми,мабуть,вибрали Задній поворот, згідно з усього. А що тут люди подейкують,що ви майно розпродаете та з країни виїзжаете? Я думаю,я один такий довбо*об,що планую ще тут копирсатися? Дуже в мандри не хочеться, але відчуваю себе я еврей у Німеччині у першій половині двацятого сторіччя.
Оптимістично міркую що найоптимальніший бізнес з Україною це вахтовим методом. Тобто родина живе та навчається в вільному світі, а тут такий бізнес, щоб кинути було не жалко. Літієдобитчики гроші на каву та піцу будуть витрачати? Ну ОК. https://www.youtube.com/live/ufTlih0moYo
budivelnik написав:......... Не треба лякати себе... По грошам На наступних три роки ЄС - 150 млрд Норвегія - 3*8?млрд Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд
А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
1. Легко считать будущие доходы. Но не всегда получается так, как планировалось. 2. С чего вдруг такая щедрость и зачем тогда они все уговаривают США не уходить? 3 гола денег и оружия не хватало и вдруг посыпятся как из рога изобилия.
Вот просто интересно. Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие. А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.