После того, как двоюродный брат Дж. Д. Вэнса добровольно сражался на Украине, защищая ее от вторжения России, и после того, как Белый дом прекратил военную помощь Украине, он назвал вице-президента и Дональда Трампа «полезными идиотами» для российского диктатора Владимира Путина .



Комментарии Нейта Вэнса французской газете Le Figaro прозвучали после того, как он, как сообщается, три года добровольно помогал Украине отражать атаки российских войск в составе так называемого первого моторизованного батальона «Волки да Винчи».

.......

«Дональд Трамп и мой кузен явно верят, что могут умиротворить Владимира Путина », — сказал Нейт Вэнс изданию Le Figaro, как переведено Google. Используя прозвище, которое исторически часто применяется к людям, которых используют в своих интересах безжалостные политические лидеры, Нейт Вэнс продолжил: «Они неправы. Русские не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы — полезные идиоты Владимира Путина».



Нейт Вэнс также утверждал, что дипломатический срыв, произошедший после того, как Зеленский попытался приложить гарантии безопасности США к пакту о полезных ископаемых, был «засадой абсолютного недобросовестного поведения».



«Когда он критиковал помощь Украине , я говорил себе, что это потому, что ему нужно было угодить определенному электорату, что это была политическая игра», — сказал Нейт Вэнс.



Нейт Вэнс особо раскритиковал высказывания Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского о том, что Вэнс «наблюдал и видел… истории», оправдывающие его недоверие к Украине и ее президенту.



«Я думал, что задохнусь», — как сообщается, добавил Нейт Вэнс. «Его собственный кузен был на передовой. Я мог бы сказать ему правду, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше».



Он сказал, что впоследствии оставил сообщения для вице-президента в его офисе, но ни одно не было возвращено.

........

Отец Нейта Вэнса — брат матери Дж. Д. Вэнса. Он рассказал, что ранее отдыхал с вице-президентом. Оба кузена также ранее служили в морской пехоте США.