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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13166131671316813169>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:55

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Хуйню пишите шановний колега.
Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот.
Це тренд на десятиріччя.
Трампа обрали 2017
За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія)
Трампа обрали в 2024
Ну Венса потім оберуть чи ще кого...


Ну хто доживе, той побачить. А ми,мабуть,вибрали Задній поворот, згідно з усього.
А що тут люди подейкують,що ви майно розпродаете та з країни виїзжаете?
Я думаю,я один такий довбо*об,що планую ще тут копирсатися? Дуже в мандри не хочеться, але відчуваю себе я еврей у Німеччині у першій половині двацятого сторіччя.

Оптимістично міркую що найоптимальніший бізнес з Україною це вахтовим методом. Тобто родина живе та навчається в вільному світі, а тут такий бізнес, щоб кинути було не жалко. Літієдобитчики гроші на каву та піцу будуть витрачати? Ну ОК.
https://www.youtube.com/live/ufTlih0moYo
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:00

  pesikot написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:-фриз почав з путіна, який не намагається знищити Україну (українці вважають інше, методично знищує кожного дня і ночі)
Мечта путина не уничтожить Украину, а иметь под боком лояльное государство. При януковиче не было никакой войны, потому что бессмысленно было воевать с лояльным государством.

Коллега freeze, не стоит повторять одно и тоже

Эту остановку мы уже проехали

Кстати, уж какой был лояльный Кучма, он даже взял на себя "сбитие" пасажирского лайнера, а Тузла всё равно произошла

Так, упустил, нета тогда не было, а кто ж тогда легендарный ИЛ набитый рАсейскАй жидвой то угандошил???
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:06

  барабашов написав:
  pesikot написав:Коллега freeze, не стоит повторять одно и тоже

Эту остановку мы уже проехали

Кстати, уж какой был лояльный Кучма, он даже взял на себя "сбитие" пасажирского лайнера, а Тузла всё равно произошла

Так, упустил, нета тогда не было, а кто ж тогда легендарный ИЛ набитый рАсейскАй жидвой то угандошил???

Буряты угандошили, а Кучма за скидку на газ повесил дело на Кузьмука.
И ТУ там был.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:28

  budivelnik написав:.........
Не треба лякати себе...
По грошам
На наступних три роки
ЄС - 150 млрд
Норвегія - 3*8?млрд
Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд

А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США

1. Легко считать будущие доходы. Но не всегда получается так, как планировалось.
2. С чего вдруг такая щедрость и зачем тогда они все уговаривают США не уходить?
3 гола денег и оружия не хватало и вдруг посыпятся как из рога изобилия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:32

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:И что делать если и ЕС пошлёт нас в сад?
нет этого точно не случится, они понимают кто следующий. на их месте я бы ввёл войска и занял рубежи на правом берегу. только боятся что путин перебьет всех их шахедами.
Зачем торопиться?
Левый берег Вислы ничем не хуже.
Поляки. кстати, не раз заявляли, что свои войска в Украину не направят. Даже в качестве миротворцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:51

Вот просто интересно.
Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие.
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 02:08

  ЛАД написав:А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.


Это нам за то,что мы не молились :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 02:55

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: це вже мені рішати, чи є лишнє.


Понятно,что вам решать. Не зашел сарказм-и ладно.Он ведь не против вас направлен был.Проехали..
не смішно. Надто правди багато, якби вирішував лиш я, дочки ходили б в садок не в чернівцях а в кракові або в празі.
Жінка вперлась і фіг, що зробиш з нашими законами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 03:31

  Banderlog написав:.....
не смішно. Надто правди багато, якби вирішував лиш я, дочки ходили б в садок не в чернівцях а в кракові або в празі.
Жінка вперлась і фіг, що зробиш з нашими законами.

А чем ей Краков или Прага не угодили?
В Кракове, правда не был, а Прага очень понравилась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 03:50

После того, как двоюродный брат Дж. Д. Вэнса добровольно сражался на Украине, защищая ее от вторжения России, и после того, как Белый дом прекратил военную помощь Украине, он назвал вице-президента и Дональда Трампа «полезными идиотами» для российского диктатора Владимира Путина .

Комментарии Нейта Вэнса французской газете Le Figaro прозвучали после того, как он, как сообщается, три года добровольно помогал Украине отражать атаки российских войск в составе так называемого первого моторизованного батальона «Волки да Винчи».
.......
«Дональд Трамп и мой кузен явно верят, что могут умиротворить Владимира Путина », — сказал Нейт Вэнс изданию Le Figaro, как переведено Google. Используя прозвище, которое исторически часто применяется к людям, которых используют в своих интересах безжалостные политические лидеры, Нейт Вэнс продолжил: «Они неправы. Русские не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы — полезные идиоты Владимира Путина».

Нейт Вэнс также утверждал, что дипломатический срыв, произошедший после того, как Зеленский попытался приложить гарантии безопасности США к пакту о полезных ископаемых, был «засадой абсолютного недобросовестного поведения».

«Когда он критиковал помощь Украине , я говорил себе, что это потому, что ему нужно было угодить определенному электорату, что это была политическая игра», — сказал Нейт Вэнс.

Нейт Вэнс особо раскритиковал высказывания Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского о том, что Вэнс «наблюдал и видел… истории», оправдывающие его недоверие к Украине и ее президенту.

«Я думал, что задохнусь», — как сообщается, добавил Нейт Вэнс. «Его собственный кузен был на передовой. Я мог бы сказать ему правду, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше».

Он сказал, что впоследствии оставил сообщения для вице-президента в его офисе, но ни одно не было возвращено.
........
Отец Нейта Вэнса — брат матери Дж. Д. Вэнса. Он рассказал, что ранее отдыхал с вице-президентом. Оба кузена также ранее служили в морской пехоте США.
https://www.theguardian.com/us-news/2025/mar/10/trump-vance-putin
Нейт был разочарован. Разочарован в этом кузене, который на несколько лет моложе его (Нейту 47 лет), чью честность он никогда не переставал защищать. «Джей Ди — хороший, умный парень», — объясняет он . Когда он критиковал помощь Украине , я думал, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра. «Но то, что они сделали с Зеленским (вместе с Дональдом Трампом, прим. редактора), было засадой абсолютного недобросовестного поведения», — негодует он.
https://www.lefigaro.fr/international/nous-sommes-les-idiots-utiles-de-vladimir-poutine-nate-cousin-germain-de-jd-vance-et-combattant-volontaire-en-ukraine-20250309 - здесь первоисточник, но только кусочек. Полностью статья для подписчиков.
ЛАД
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