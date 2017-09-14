UA написав:Хуйню пишите шановний колега. Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот. Це тренд на десятиріччя. Трампа обрали 2017 За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія) Трампа обрали в 2024 Ну Венса потім оберуть чи ще кого...
Ну хто доживе, той побачить. А ми,мабуть,вибрали Задній поворот, згідно з усього. А що тут люди подейкують,що ви майно розпродаете та з країни виїзжаете? Я думаю,я один такий довбо*об,що планую ще тут копирсатися? Дуже в мандри не хочеться, але відчуваю себе я еврей у Німеччині у першій половині двацятого сторіччя.
Оптимістично міркую що найоптимальніший бізнес з Україною це вахтовим методом. Тобто родина живе та навчається в вільному світі, а тут такий бізнес, щоб кинути було не жалко. Літієдобитчики гроші на каву та піцу будуть витрачати? Ну ОК. https://www.youtube.com/live/ufTlih0moYo
budivelnik написав:......... Не треба лякати себе... По грошам На наступних три роки ЄС - 150 млрд Норвегія - 3*8?млрд Британська корона(Великобританія+Канада+Австралія) -3*15 млрд
А за 2022-2024 нам надали 130-140 млрд доларів разом з США
1. Легко считать будущие доходы. Но не всегда получается так, как планировалось. 2. С чего вдруг такая щедрость и зачем тогда они все уговаривают США не уходить? 3 гола денег и оружия не хватало и вдруг посыпятся как из рога изобилия.
Вот просто интересно. Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие. А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
После того, как двоюродный брат Дж. Д. Вэнса добровольно сражался на Украине, защищая ее от вторжения России, и после того, как Белый дом прекратил военную помощь Украине, он назвал вице-президента и Дональда Трампа «полезными идиотами» для российского диктатора Владимира Путина .
Комментарии Нейта Вэнса французской газете Le Figaro прозвучали после того, как он, как сообщается, три года добровольно помогал Украине отражать атаки российских войск в составе так называемого первого моторизованного батальона «Волки да Винчи». ....... «Дональд Трамп и мой кузен явно верят, что могут умиротворить Владимира Путина », — сказал Нейт Вэнс изданию Le Figaro, как переведено Google. Используя прозвище, которое исторически часто применяется к людям, которых используют в своих интересах безжалостные политические лидеры, Нейт Вэнс продолжил: «Они неправы. Русские не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы — полезные идиоты Владимира Путина».
Нейт Вэнс также утверждал, что дипломатический срыв, произошедший после того, как Зеленский попытался приложить гарантии безопасности США к пакту о полезных ископаемых, был «засадой абсолютного недобросовестного поведения».
«Когда он критиковал помощь Украине , я говорил себе, что это потому, что ему нужно было угодить определенному электорату, что это была политическая игра», — сказал Нейт Вэнс.
Нейт Вэнс особо раскритиковал высказывания Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского о том, что Вэнс «наблюдал и видел… истории», оправдывающие его недоверие к Украине и ее президенту.
«Я думал, что задохнусь», — как сообщается, добавил Нейт Вэнс. «Его собственный кузен был на передовой. Я мог бы сказать ему правду, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше».
Он сказал, что впоследствии оставил сообщения для вице-президента в его офисе, но ни одно не было возвращено. ........ Отец Нейта Вэнса — брат матери Дж. Д. Вэнса. Он рассказал, что ранее отдыхал с вице-президентом. Оба кузена также ранее служили в морской пехоте США.
Нейт был разочарован. Разочарован в этом кузене, который на несколько лет моложе его (Нейту 47 лет), чью честность он никогда не переставал защищать. «Джей Ди — хороший, умный парень», — объясняет он . Когда он критиковал помощь Украине , я думал, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра. «Но то, что они сделали с Зеленским (вместе с Дональдом Трампом, прим. редактора), было засадой абсолютного недобросовестного поведения», — негодует он.