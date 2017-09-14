Додано: Вів 11 бер, 2025 04:09

По пути в Джидду Рубио подчеркнул необходимость оценить готовность Киева пойти на уступки ради достижения мира.



Он сказал журналистам в самолете: «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-то образом, в той или иной форме».



«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует.



«Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году»

Тем не менее, на него (Зеленского) оказывалось давление, чтобы он спас отношения с Вашингтоном, который был крупнейшим сторонником Украины с момента российского вторжения в 2022 году.



Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что в понедельник он разговаривал с Трампом и выразил надежду на «положительный исход [саудовских] переговоров, который позволит возобновить помощь США и обмен разведданными».



Представитель Стармера сообщил, что официальные лица Великобритании и Украины также провели переговоры на выходных и «они по-прежнему привержены прочному миру».



Помощник Трампа Стив Виткофф сказал, что Вашингтон ожидает существенного прогресса в Джидде. На вопрос Fox News, думает ли он, что Зеленский может подписать соглашение о минералах на этой неделе, Виткофф сказал: «Я действительно надеюсь. Все признаки очень, очень позитивны». Виткофф добавил, что на встречах будет обсуждаться обмен разведданными.



Однако государственный секретарь США Рубио сообщил журналистам по пути в Джидду, что еще предстоит проработать некоторые детали сделки по добыче полезных ископаемых.

На какие "трудные шаги" придётся пойти нам, можно себе представить. А вот что он может потребовать от России очень интересно. Даже не догадываюсь.