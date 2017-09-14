По пути в Джидду Рубио подчеркнул необходимость оценить готовность Киева пойти на уступки ради достижения мира.
Он сказал журналистам в самолете: «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-то образом, в той или иной форме».
«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует.
«Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году»
На какие "трудные шаги" придётся пойти нам, можно себе представить. А вот что он может потребовать от России очень интересно. Даже не догадываюсь.
Тем не менее, на него (Зеленского)оказывалось давление, чтобы он спас отношения с Вашингтоном, который был крупнейшим сторонником Украины с момента российского вторжения в 2022 году.
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что в понедельник он разговаривал с Трампом и выразил надежду на «положительный исход [саудовских] переговоров, который позволит возобновить помощь США и обмен разведданными».
Представитель Стармера сообщил, что официальные лица Великобритании и Украины также провели переговоры на выходных и «они по-прежнему привержены прочному миру».
Помощник Трампа Стив Виткофф сказал, что Вашингтон ожидает существенного прогресса в Джидде. На вопрос Fox News, думает ли он, что Зеленский может подписать соглашение о минералах на этой неделе, Виткофф сказал: «Я действительно надеюсь. Все признаки очень, очень позитивны». Виткофф добавил, что на встречах будет обсуждаться обмен разведданными.
Однако государственный секретарь США Рубио сообщил журналистам по пути в Джидду, что еще предстоит проработать некоторые детали сделки по добыче полезных ископаемых.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни встретился с Джастином Трюдо , чтобы обсудить передачу власти после убедительной победы бывшего главы центрального банка на выборах лидера Либеральной партии. ........... В кратком разговоре с журналистами Карни сказал, что для него «большая честь» получить почти 86% голосов, что стало одной из самых убедительных побед лидера партии за последние десятилетия.
Однако 59-летний бывший банкир заявил, что ему «придется много дров нарубить», поскольку он готовится взять на себя управление страной, находящейся на грани экономической катастрофы. .......... Согласно канадскому законодательству, период выборов должен составлять не менее 37 дней и не более 51 дня, а голосование должно приходиться на понедельник. Инсайдеры партии указали, что канадцы, вероятно, будут голосовать 28 апреля или 5 мая