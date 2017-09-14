Додано: Вів 11 бер, 2025 08:30

freeze написав: Shaman написав: що мета Раша - знищити Україну й українців. що мета Раша - знищити Україну й українців.

путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку.

Даже тот же Медведчук тоже чистокровный украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее. путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку.Даже тот же Медведчук тоже чистокровный украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее.

давайте з термінами визначимося - бонастільки заморочений на своєму праві не вивчати українську, що з ним не обговориш реальні питання.на початку війни звісно Путін намагався ЗАХОПИТИ Україну. коли я кажу знищити - це знищити, як НЕЗАЛЕЖНУ державу. Біларусь-2, де всі говорять російською його влаштовувала б. але щоб зробити Біларусь-2 що потрібно? по-перше, це зміна суспільного строю - при владі має бути умовний Яник чи Медведчук, й ніяких вільних виборів. бо насправді, для Московії найбільша загроза - це демократична розвинена Україна. бо тоді постане питання, якого рожна при владі в Раші одні й ті ж обличчя вже кілька десятиліть. поки що, за рахунок енергоносіїв Раші вдавалося тримати рівень життя в великих містах вищим за український (про глубинку мовчу). але весь світовий досвід показує, що розвинутися можуть лише ДЕМОКРАТИЧНІ країни - це реалії, автократії деградують - Іран та Венесуела як зразки.але не знаю чому, але зараз якщо російськомовними суспільствами - то проблема з демократією, їм потрібен "барин". не знаю чого так, не можуть самостійно дбати про себе. лише в Україні російськомовні якраз мають право жити демократично й обирати собі владу - це ж взагалі екзистенційна загроза для путіна - "Росія розуміла, що це екзистенційна війна двох просторів – українського простору свободи і російського простору рабства."тепер щодо знищення українців. наша війна з москалями має суттєву відмінність - бо інші конфлікти євреї-араби чи вірмени-азербайджанці - там або неможливо, або дуже важко поміняти сторону. навіть серби-хорвати, хоча там різниця лише в алфавиті та вірі. до речі, всюди наскрізний стержень - мова та віра. так от, а українцю стали москалем можливо - лише поміняй мову, які дійсно схожі. чому в нас й так багато канцлерів царської росії, часи Брежнева та інше. але лише за умови, що людина повністю позиціонує себе як росіянин.тому знищення українців - це тотальне русифікація, що ми й бачимо на окупованих територіях. освіта, культура, влада - все російською. бажання вивчати українську - підозра на екстремізм. та й взагалі - українець = нацист - це те, що зараз транслює російська пропаганда. й на додаток фізичне знищення/табори для тих, хто не погодиться на русифікацію й буде навіть закликати проти. умовнийнічого погано в русифікації не бачить - він все життя так жив. а для активної меншості це вирок. але схоже навіть путін розуміє, що з Західною Україною він не впорається - чому оці заклики до інших - окупуйте ці території, й все одно нищить українське - він не розуміє, що в сучасному світі так ніхто не думає, окрім деяких маргиналів.й ще сакральне - Київ, як колиска Раші. бо якщо Київ це інша держава, то вся історія Раші починається з Золотої орди - там ментально вона й залишилася