По пути в Джидду Рубио подчеркнул необходимость оценить готовность Киева пойти на уступки ради достижения мира.
Он сказал журналистам в самолете: «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-то образом, в той или иной форме».
«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует.
«Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году»
На какие "трудные шаги" придётся пойти нам, можно себе представить. А вот что он может потребовать от России очень интересно. Даже не догадываюсь.
Тем не менее, на него (Зеленского)оказывалось давление, чтобы он спас отношения с Вашингтоном, который был крупнейшим сторонником Украины с момента российского вторжения в 2022 году.
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что в понедельник он разговаривал с Трампом и выразил надежду на «положительный исход [саудовских] переговоров, который позволит возобновить помощь США и обмен разведданными».
Представитель Стармера сообщил, что официальные лица Великобритании и Украины также провели переговоры на выходных и «они по-прежнему привержены прочному миру».
Помощник Трампа Стив Виткофф сказал, что Вашингтон ожидает существенного прогресса в Джидде. На вопрос Fox News, думает ли он, что Зеленский может подписать соглашение о минералах на этой неделе, Виткофф сказал: «Я действительно надеюсь. Все признаки очень, очень позитивны». Виткофф добавил, что на встречах будет обсуждаться обмен разведданными.
Однако государственный секретарь США Рубио сообщил журналистам по пути в Джидду, что еще предстоит проработать некоторые детали сделки по добыче полезных ископаемых.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни встретился с Джастином Трюдо , чтобы обсудить передачу власти после убедительной победы бывшего главы центрального банка на выборах лидера Либеральной партии. ........... В кратком разговоре с журналистами Карни сказал, что для него «большая честь» получить почти 86% голосов, что стало одной из самых убедительных побед лидера партии за последние десятилетия.
Однако 59-летний бывший банкир заявил, что ему «придется много дров нарубить», поскольку он готовится взять на себя управление страной, находящейся на грани экономической катастрофы. .......... Согласно канадскому законодательству, период выборов должен составлять не менее 37 дней и не более 51 дня, а голосование должно приходиться на понедельник. Инсайдеры партии указали, что канадцы, вероятно, будут голосовать 28 апреля или 5 мая
А чем ей Краков или Прага не угодили? В Кракове, правда не был, а Прага очень понравилась.
конфлікт поколінь... з патріотичнонастроєної молоді майдану гідності, даж була на прибиранні майдану... З мерії в інтересах революції експропріювала віник і мела цілий день до кривавих мозолів.
Я за безплатно революцію робити нє согласєн, іще можу поняти страсть до розрушенья, но щоб я іще після того і прибирав за собою... Вічно от цих ідєйних пасіонаріїв одні проблеми. Воно якось можно тримати в рамках поки я дома, но договорюватись про щось з жінкою це те саме, що договорюватись з котом.
Shaman написав:що мета Раша - знищити Україну й українців.
путин ни изначально, не сейчас не собирается уничтожать Украину, его цель сделать максимально лояльное для него государство Украина, и желательно как-то это надолго зафиксировать. Для путина это идеологическая война, а не национальная. Тем более в окружении путина и в высшем руководстве российской армии много украинцев. Матвиенко даже второй человек в формальной российской государственной иерархии, Кириенко типа нашего Ермака серый кардинал, Тимченко основной карман путина и далее по списку. Даже тот же Медведчук тоже чистокровный украинец, да еще родился в ссылке, куда его отца заперло НКВД за связи с ОУН(б), хотя может НКВД как всегда сфабриковало дело, но тем не менее.
давайте з термінами визначимося - бо ЛАД настільки заморочений на своєму праві не вивчати українську, що з ним не обговориш реальні питання.
на початку війни звісно Путін намагався ЗАХОПИТИ Україну. коли я кажу знищити - це знищити, як НЕЗАЛЕЖНУ державу. Біларусь-2, де всі говорять російською його влаштовувала б. але щоб зробити Біларусь-2 що потрібно? по-перше, це зміна суспільного строю - при владі має бути умовний Яник чи Медведчук, й ніяких вільних виборів. бо насправді, для Московії найбільша загроза - це демократична розвинена Україна. бо тоді постане питання, якого рожна при владі в Раші одні й ті ж обличчя вже кілька десятиліть. поки що, за рахунок енергоносіїв Раші вдавалося тримати рівень життя в великих містах вищим за український (про глубинку мовчу). але весь світовий досвід показує, що розвинутися можуть лише ДЕМОКРАТИЧНІ країни - це реалії, автократії деградують - Іран та Венесуела як зразки.
але не знаю чому, але зараз якщо російськомовними суспільствами - то проблема з демократією, їм потрібен "барин". не знаю чого так, не можуть самостійно дбати про себе. лише в Україні російськомовні якраз мають право жити демократично й обирати собі владу - це ж взагалі екзистенційна загроза для путіна - "Росія розуміла, що це екзистенційна війна двох просторів – українського простору свободи і російського простору рабства."
тепер щодо знищення українців. наша війна з москалями має суттєву відмінність - бо інші конфлікти євреї-араби чи вірмени-азербайджанці - там або неможливо, або дуже важко поміняти сторону. навіть серби-хорвати, хоча там різниця лише в алфавиті та вірі. до речі, всюди наскрізний стержень - мова та віра. так от, а українцю стали москалем можливо - лише поміняй мову, які дійсно схожі. чому в нас й так багато канцлерів царської росії, часи Брежнева та інше. але лише за умови, що людина повністю позиціонує себе як росіянин.
тому знищення українців - це тотальне русифікація, що ми й бачимо на окупованих територіях. освіта, культура, влада - все російською. бажання вивчати українську - підозра на екстремізм. та й взагалі - українець = нацист - це те, що зараз транслює російська пропаганда. й на додаток фізичне знищення/табори для тих, хто не погодиться на русифікацію й буде навіть закликати проти. умовний ЛАД нічого погано в русифікації не бачить - він все життя так жив. а для активної меншості це вирок. але схоже навіть путін розуміє, що з Західною Україною він не впорається - чому оці заклики до інших - окупуйте ці території, й все одно нищить українське - він не розуміє, що в сучасному світі так ніхто не думає, окрім деяких маргиналів.
й ще сакральне - Київ, як колиска Раші. бо якщо Київ це інша держава, то вся історія Раші починається з Золотої орди - там ментально вона й залишилася
ЛАД написав:И обсуждение украинец-не украинец бесперспективно. Этническое происхождение - будем замерять череп? Или по-современному - проводить генетический анализ? ...
все дуже просто ЛАД, а ти клеїш дурня...
для Раші розмовляєш російською - все свій. головне, щоб публічно позиціонував себе як руський. розмовляєш українською - як мінімум підозрілий, робиш це публічно - екстреміст. яка церква - ПЦУ або УГКЦ - однозначно екстреміст. лише РПЦ.
й так ти за своїм атеїзмом чомусь ховаєшся від питання, чому українці не мають права на свою церкву - ПЦУ чи УГКЦ? чому не на часі? а на часі всі мають молитися в РПЦ
✹ В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников.
✹ «Агентство» пишет (https://t.me/agentstvonews/9422?single), что это крупнейшая атака БПЛА с начала войны для обеих сторон. Для России раньше самой масштабной была атака 14 января (Минобороны отчитывалось о 180 сбитых дронах), для Украины — 23 февраля (267 дронов).
✹ Самые серьезные повреждения — в Подмосковье. Там пострадали 14 человек, один погиб. Дроны попали в многоэтажки в Видном, Раменском и Люберцах. В Домодедово сгорела парковка «Мираторга» (погибший работал там охранником) и были повреждены железнодорожные пути.
✹ По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу было сбито рекордное число беспилотников — 74. На Домодедовской улице из-за падения сбитого дрона повреждена крыша дома. О пострадавших не сообщается.
✹ В Липецкой области, по данным властей, в результате падения беспилотника на трассе М-4 ранен один человек. Во Владимирской области обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец, есть повреждения.
✹ Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой беспилотников.
ЛАД написав:А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
Парторга довго вчили маніпулювати.. і він думає що вивчили.... 1 Я десь писав про СИЛОВЕ захоплення Кубані чи Белгорода? Не писав Отже тут проросійська комуняка збрехала і не подумала. 2 А що я писав? Я писав що наш супротив СТВОРЮЄ передумови для розвалу педерації.. і як тільки остання розвалиться в Белгороді і Кубані три рази подумають перед тим як приймати рішення-куди їм і з ким.. Комуняка думає що Кубань погодиться обєднатись з мусульманським Кавказом? А я вважаю що там люди розумніші від парторгів...
yama написав:якщо ви законослухняний громадянин ви не можете уникнути оподаткування, так можна опуститися до того що " я купив в цьому році авто за 15 000 000 грн" при цьому заплатив з нього ПДВ 20% , а значить я задонатив 300 000 ? купив сметану в магазині за 50 грн значить задонатив 10 грн ПДВ . Тому мова про добровільні платежі.
всіх хто прочитав мій пост і проігнорував його відповідно 0% - а значить, або купив авто за 15 млн грн і вважає цим свою місію виконав , або не донатить
Ви не помітили, але я зовсім не згадав про ПДВ, тут Ви зманіпулювали (мабуть, відноситеся до першої категорії з мого допису). Ви одразу ж взяли незпідставні значення і величини.
"Кладе плитку" - в його розпорядженні 40 тис. грн. Офіційно працює, зі своїх витрат на оплату праці у 40 тис. грн. отримує на руки 40-40*0,22-40*0,18-40*0,05=22 - в його розпорядженні 22 тис. грн. І от Ви запитуєте обох, скільки ти задонатив... Але не враховуєте, що "плиточник" тільки після донату у 18 тис. грн. вийде на рівень "офіційника".
Про ПДВ. "Плиточник" зможе купувати зі 40 тис., а "офіційник" з 22 тис. ПДВ держава отримає від першого 8 тис., з другого - 4,4 тис.грн. І навіть, якщо плиточник все купить у оф. магазинах він далеко не зрівняється із офіційником по "донатах" державі.