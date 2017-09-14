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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13167131681316913170

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:03

  budivelnik написав:Я писав що наш супротив СТВОРЮЄ передумови для розвалу педерації..

Все робиться максимально рагульно.
Навіть не дозволили на курщіні РДК Свободную рАсею проголосити.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В продовження про податки... Відходить "стара" адекватна економічна школа...
В.збір у 5%...
"Плиточник" зі 40 тис., як не платив 1,5% так і продовжує не платити і 5% - йому "до лампочки", встановлюйте його хоч у 50%, він все одно отримає своїх 40 тис.грн.
"Офіційник" мало того, що отримував прибл. половину витрат на свою працю, так і його "притиснули" ще більше... І ще запитують з докором, чому так мало донатиш - бачиш скільки "плиточник" донатить - честь йому і хвала... грамота від ОВА, в реєстр волонтерів його, вільний виїзд за кордон, etc.
А ти, "офіційник" - тиловий щур, гнида, ждун, сєпар і т.д.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:09

  UA написав:
  ЛАД написав:А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.

Тут спецконтингент.
Результат наполегливої селекційної роботи модерації.

Але навіть після виїзду з України «Ватсон без трубки уже не мог».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:13

Hotab что ты делаешь с цветами после 8 марта? учись лайфхак

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:16

  Wirująświatła написав:Hotab что ты делаешь с цветами после 8 марта? учись лайфхак

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Класний манік. Дорого обійшовся?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:18

Hotab для тебя всё бесплатно :D цветы, маник, силиконовые бугорки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:20

  Wirująświatła написав:Hotab для тебя всё бесплатно :D и цветы и маник.

Это хорошо. Я и не хотел тебе его оплачивать.
Кто тебя танцует, тот пусть и платит. Но луки шли и дальше, приятно удивлен, думал ты попотрепаннее
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:42

Hotab спасибо, у меня и твоё видео есть
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кстати тоже хорошо выглядишь.
Wirująświatła
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