Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:03
budivelnik написав:
Я писав що наш супротив СТВОРЮЄ передумови для розвалу педерації..
Все робиться максимально рагульно.
Навіть не дозволили на курщіні РДК Свободную рАсею проголосити.
UA
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:06
В продовження про податки... Відходить "стара" адекватна економічна школа...
В.збір у 5%... "Плиточник" зі 40 тис., як не платив 1,5% так і продовжує не платити і 5% - йому "до лампочки", встановлюйте його хоч у 50%, він все одно отримає своїх 40 тис.грн. "Офіційник" мало того, що отримував прибл. половину витрат на свою працю, так і його "притиснули" ще більше... І ще запитують з докором, чому так мало донатиш - бачиш скільки "плиточник" донатить - честь йому і хвала... грамота від ОВА, в реєстр волонтерів його, вільний виїзд за кордон, etc. А ти, "офіційник" - тиловий щур, гнида, ждун, сєпар і т.д.
Hennady
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:09
UA написав: ЛАД написав:
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
Тут спецконтингент.
Результат наполегливої селекційної роботи модерації.
Але навіть після виїзду з України «Ватсон без трубки уже не мог».
Hotab
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:13
Hotab
что ты делаешь с цветами после 8 марта? учись лайфхак
Wirująświatła
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:16
Wirująświatła написав: Hotab
что ты делаешь с цветами после 8 марта? учись лайфхак
Класний манік. Дорого обійшовся?
Hotab
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:18
Hotab
для тебя всё бесплатно
цветы, маник, силиконовые бугорки.
Wirująświatła
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:20
Wirująświatła написав: Hotab
для тебя всё бесплатно
и цветы и маник.
Это хорошо. Я и не хотел тебе его оплачивать.
Кто тебя танцует, тот пусть и платит. Но луки шли и дальше, приятно удивлен, думал ты попотрепаннее
Hotab
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:42
Hotab
спасибо, у меня и твоё видео есть
кстати тоже хорошо выглядишь.
Wirująświatła
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