В продовження про податки... Відходить "стара" адекватна економічна школа... В.збір у 5%... "Плиточник" зі 40 тис., як не платив 1,5% так і продовжує не платити і 5% - йому "до лампочки", встановлюйте його хоч у 50%, він все одно отримає своїх 40 тис.грн. "Офіційник" мало того, що отримував прибл. половину витрат на свою працю, так і його "притиснули" ще більше... І ще запитують з докором, чому так мало донатиш - бачиш скільки "плиточник" донатить - честь йому і хвала... грамота від ОВА, в реєстр волонтерів його, вільний виїзд за кордон, etc. А ти, "офіційник" - тиловий щур, гнида, ждун, сєпар і т.д.
Xenon написав:по масквабаду сегодня качественно прилетело. Очень давно такого праздника с салютами у них небыло
Не преувеличивайте. Ничего знатного не увидел. Мощность взрывов как от полтора-два килограмма взрывчатки. Это на подобии примитивнейшей и дешевой "Молнии" (бпла самолетного типа), которыми кремль давно терроризирует прифронтовые города Украины.
Как результат прилета Молнии-2 это - небольшие дыры в стенах панельных домов, выбитые стекла, небольшие пожары, разбитые автомобили. По росийским видео, которые попали в интернет, снятым жильцами поврежденных домов - свидетелями ответного удара ВСУ, видно, что повреждения и разрушения приблизительно соответствуют разрушениям от Молнии-1 или чуть более мощной Молнии-2.
Не забывайте, что кремль вполне способен успешно продолжать свои пропагандистские игры для своего населения. Возможна какая-то московская Клава скажет теперь своему мужу - пьянице: "А не пойти бы тебе на сво, ну, чтобы как наши деды защитить русскую землю от фашистов? К сожалению, их промытые кремлевской пропагандой мозги НЕ СПОСОБНЫ понять, что это возмездие за разрушенную Украину, а не террор ради достижения финансового результата или еще что-то.
yama написав:Нафтопровід «Дружба» щорічно транспортує від 274 до 292 мільйонів барелів нафти. Ця нафта переважно складається з російської марки Urals. Станом на 25 лютого 2025 року, ціна нафти Urals становила 65,49 долара США за барель.
Таким чином, річна вартість нафти, що транспортується через нафтопровід «Дружба», коливається в межах:
Мінімальна оцінка: 274 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 17,95 мільярда доларів США.
Максимальна оцінка: 292 мільйони барелів × 65,49 долара США = приблизно 19,12 мільярда доларів США.
Отже, середня річна вартість нафти, що перекачується через нафтопровід «Дружба», становить від 17,95 до 19,12 мільярда доларів США.
не здивуюсь, якщо по пустій трубі орки дійдуть до Берліна
тепер секрет чому працює нафтопровід завдяки вам розгадано тому я пропоную розпиляти на шматочки і здати на металобрухт
✹ В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников.
✹ «Агентство» пишет (https://t.me/agentstvonews/9422?single), что это крупнейшая атака БПЛА с начала войны для обеих сторон. Для России раньше самой масштабной была атака 14 января (Минобороны отчитывалось о 180 сбитых дронах), для Украины — 23 февраля (267 дронов).
✹ Самые серьезные повреждения — в Подмосковье. Там пострадали 14 человек, один погиб. Дроны попали в многоэтажки в Видном, Раменском и Люберцах. В Домодедово сгорела парковка «Мираторга» (погибший работал там охранником) и были повреждены железнодорожные пути.
✹ По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу было сбито рекордное число беспилотников — 74. На Домодедовской улице из-за падения сбитого дрона повреждена крыша дома. О пострадавших не сообщается.
✹ В Липецкой области, по данным властей, в результате падения беспилотника на трассе М-4 ранен один человек. Во Владимирской области обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец, есть повреждения.
✹ Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой беспилотников.
По предварительным данным, вражеские беспилотники, направленные на Москву и Подмосковье, были начинены подшипниками для нанесения большего урона.
Шуму багато, а результат...? Слабенько це все виглядає на фоні атак шахідами по нас. Четвертий рік війни, видумують якісь пафосні паляниці за мільйони $, а сраного шахіда по бойовій частині повторити не здатні.
Xenon написав:по масквабаду сегодня качественно прилетело. Очень давно такого праздника с салютами у них небыло
Не преувеличивайте. Ничего знатного не увидел. Мощность взрывов как от полтора-два килограмма взрывчатки. Это на подобии примитивнейшей и дешевой "Молнии" (бпла самолетного типа), которыми кремль давно терроризирует прифронтовые города Украины.
Как результат прилета Молнии-2 это - небольшие дыры в стенах панельных домов, выбитые стекла, небольшие пожары, разбитые автомобили. По росийским видео, которые попали в интернет, снятым жильцами поврежденных домов - свидетелями ответного удара ВСУ, видно, что повреждения и разрушения приблизительно соответствуют разрушениям от Молнии-1 или чуть более мощной Молнии-2.
Не забывайте, что кремль вполне способен успешно продолжать свои пропагандистские игры для своего населения. Возможна какая-то московская Клава скажет теперь своему мужу - пьянице: "А не пойти бы тебе на сво, ну, чтобы как наши деды защитить русскую землю от фашистов? К сожалению, их промытые кремлевской пропагандой мозги НЕ СПОСОБНЫ понять, что это возмездие за разрушенную Украину, а не террор ради достижения финансового результата или еще что-то.
Имхо - эта акция приурочена аккурат к сегодняшним переговорам в СА. На которых будет поедставлен план перемирия от Бритов и Франции. Это - прекращение ударов с воздуха и на море. Вот и будет заявлено - что мы мол тоже рф бомбить на будем, хотя вот даже до москвы дотягиваемся
budivelnik написав:Я писав що наш супротив СТВОРЮЄ передумови для розвалу педерації..
Все робиться максимально рагульно. Навіть не дозволили на курщіні РДК Свободную рАсею проголосити.
Тема КНР наверное уже перестала быть непонятной и двусмысленной. На сегодня практически очевидна цель этой военной операции, реализовать которую в короткий срок не удалось.
Итак, операция КНР это попытка классической ответки. росия на сегодня захватила части 5-ти областей Украины, кроме Крыма. Следовательно наш ответ должен был в идеале звучать так: установление контроля за Курской, Белгородской, Брянской областями, проведение бумажного референдума о создании независимых от фашистского кремля КНР, БНР и БрНР с дальнейшим присоединением к Украине. Далее электронный референдум в неоккупированной Украине о согласии включения КНР, БНР и БрНР в состав Украины.
Отдельные растянутые во времени референдумы в каждой из областей по мере установления контроля в каждой республике не целесообразны.
Hotab написав:Так я ж тобі нічого не кажу проти, що ти «оптимізований по самі вуха, бо всі такі»)) Я тобі кажу , що для повноти картини треба казати не тільки «Б», а також і «А». Бо нема обʼєктивності без цього. Тобі це каже кілька чоловік, а ти все ніяк не зрозумієш.
Допустим, что ПДФО практически никто не платит добровольно. Его отчисляет работодатель, независимо от желания работника. Изначально вопрос был про добровольные пожертвования. Цифру ты назвать не хочешь, ладно. Спрошу по-другому. "Белым" налогоплательщикам донатить уже необязательно, учитывая и так немалую налоговую нагрузку? Вот эти вот 22+18+5 процентов от твоих виртуальных 5к - этого хватит уже?
Hennady написав:В продовження про податки... Відходить "стара" адекватна економічна школа... В.збір у 5%... "Плиточник" зі 40 тис., як не платив 1,5% так і продовжує не платити і 5% - йому "до лампочки", встановлюйте його хоч у 50%, він все одно отримає своїх 40 тис.грн. "Офіційник" мало того, що отримував прибл. половину витрат на свою працю, так і його "притиснули" ще більше... І ще запитують з докором, чому так мало донатиш - бачиш скільки "плиточник" донатить - честь йому і хвала... грамота від ОВА, в реєстр волонтерів його, вільний виїзд за кордон, etc. А ти, "офіційник" - тиловий щур, гнида, ждун, сєпар і т.д.
Добре я зрозумів ваш "плач Ярославни" що ви офіційник і змушені платити податки . Співчуваю, не плачте навпаки пишейтесь цим ! як не як щось вам йде у пенс фонд, а я навіть не впевнений що мені ту офіційну роботу зарахували що була , бо я без ІПН , треба доречі зайти на сайт Пенс фонду глянути - хоча не виходить той цифровий підпис в Дії мордою крутити замучився.
Изначально вопрос был про добровольные пожертвования. Цифру ты назвать не хочешь, ладно.
Так тобі наче нормально пояснили, вже кілька чоловік, що цифра добровольчих пожертв не відображає наскільки ти весь економічно корисний для воюючої країни. Вже і плиточників (повністю без податків) тобі показували, і найманих (з максимальним податковим навантаженням) , і ФОПів. Що ти ще не зрозумів з того, що повнота картини виходить лише в звʼязці «податки з доходу + донати з доходу»??
А ти все норовиш порівняти вихід чіпсів з кілограму свіжевикопаної картоплі, і з кілограму почищеної.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 11:52, всього редагувалось 2 разів.